Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Francia 2025 Magny Cours: orari, cronaca, risultati e classifiche (oggi 6 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE

Come sempre la Superpole sarà il primo atto decisivo del sabato per la diretta Sbk, non fa eccezione Magny Cours e in attesa del sempre emozionante quarto d’ora per assegnare la pole position possiamo ricordare in breve che cosa era successo l’anno scorso in occasione del Gran Premio di Francia delle derivate di serie. Fu un weekend tormentato: nelle prove libere Toprak Razgatlıoglu e il suo Gran Premio finì già al venerdì; gara-1 invece vide un incidente tra Nicolò Bulega e Jonathan Rea, la vittoria andò all’olandese Michael van der Mark davanti ad Alvaro Bautista e Danilo Petrucci.

La domenica fu invece una grande festa per Bulega, che vinse la Superpole Race davanti ad Alex Lowes e Petrucci, di nuovo terzo, concedendo poi il bis in gara-2 per una doppietta italiana con lo stesso Petrucci secondo, mentre in terza posizione chiuse lo statunitense Garrett Gerloff. Adesso però torniamo al presente perché con la Superpole vogliamo vivere la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP FRANCIA MAGNY COURS DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi purtroppo sarà solo su Sky Sport per gli abbonati, la contemporaneità di tanti eventi di motori farà sì che in chiaro su Tv8 avremo solamente una differita alle ore 18.30. Per questo, pure la diretta streaming video della Superbike oggi sarà esclusivamente su abbonamento.

L’ULTIMO TERZO DELLA STAGIONE

Inizia quella che in gergo ciclistico potremmo definire la lunga volata finale: dopo la lunga pausa estiva, ieri abbiamo avuto le prime due sessioni di prove libere e oggi, sabato 6 settembre, si tornerà definitivamente a fare sul serio con la diretta Sbk, che è protagonista sul circuito di Magny Cours per il GP Francia 2025.

L’estate sta finendo, ma per la Superbike questo significa quattro Gran Premi nel giro di un mese e mezzo, che avranno soprattutto il compito di stabilire chi vincerà il Mondiale Piloti delle derivate di serie fra i due grandi rivali di questa stagione, che naturalmente sono sempre il turco Toprak Razgatlioglu e il nostro Nicolò Bulega, che da tempo si è preso il ruolo di capitano in Ducati.

Il trend recente sorride a Razgatlioglu, che negli ultimi GP prima della sosta aveva decisamente cambiato passo infilando una serie di vittorie consecutive che hanno portato al sorpasso al vertice della classifica ai danni di Bulega, ma le distanze fra i due sono ridotte e quindi per Nicolò c’è ancora tutto lo spazio che serve per tentare il contro-sorpasso.

Prima di ogni altra considerazione dobbiamo però ricordare gli orari, che saranno quelli classici della diretta Sbk in Europa: ecco allora che la Superpole avrà inizio alle canoniche ore 11.00 per stabilire la pole position e la griglia di partenza, poi la partenza di gara-1 sarà come sempre alle ore 14.00, per affrontare poi 21 giri del Circuit de Nevers Magny-Cours.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, GP FRANCIA 2025: LE PRIME LIBERE COSA CI HANNO DETTO?

Il venerdì è particolarmente interessante quando si deve ripartire dopo oltre un mese di pausa. La diretta Sbk però ci ha detto al venerdì mattina che Toprak Razgatlioglu è stato immediatamente il pilota più veloce in pista, quindi il mese di agosto non ha arrugginito il campione in carica, sempre desideroso di salutare la Superbike a fine stagione confermando ancora una volta il titolo iridato. Alle sue spalle Sam Lowes e Nicolò Bulega, buon terzo ma comunque costretto a inseguire fin da subito.

Ecco allora che il segnale lanciato da Nicolò Bulega nella FP2 è stato molto importante per ravvivare la diretta Sbk. Il centauro italiano è stato infatti il più veloce e anche in modo netto, rifilando quattro decimi a un Sam Lowes che ha disputato un venerdì sempre costante ad alto livello e qualcosa in più ad Andrea Locatelli e allo stesso Razgatlioglu. Potremmo dire che il venerdì è finito 1-1, ma già dalla Superpole non potranno più esserci pareggi oggi…