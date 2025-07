DIRETTA SBK SUPERBIKE: OCCHIO AGLI ORARI DEL SABATO DI DONINGTON

Donington è un luogo di enorme fascino per gli appassionati, dove la diretta Sbk torna ad essere protagonista con il GP Gran Bretagna 2025 dopo un mese di sosta in seguito all’evento di Misano Adriatico. Siamo ormai nel cuore dell’estate, ma il tema per la Superbike è sempre il grande duello tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, di fatto gli unici pretendenti al Mondiale.

Una prima indicazione va doverosamente agli orari, che saranno anomali per la diretta Sbk: in parte ciò si deve naturalmente al fuso orario, per cui la Superpole avrà inizio alle ore 12.00 italiane, ma poi ci sarà un’ora di attesa in più del solito prima della partenza di gara-1, che di conseguenza per noi sarà alle ore 16.00, ben 120 minuti dopo il solito.

Fissate queste indicazioni pratiche, che sono indispensabili per non perdersi nulla di ciò che succederà a Donington nelle prossime ore, bisogna adesso riannodare i fili del discorso dopo un mese di pausa e anche grazie alle indicazioni che sono emerse dai due turni di prove libere effettuate ieri.

L’attesa era soprattutto per Nicolò Bulega, che proprio nella gara di casa aveva dovuto inchinarsi alla tripletta di Razgatlioglu a Misano, arrivando secondo nelle due gare lunghe ma purtroppo costretto al ritiro nella Superpole Race, causando la riduzione a soli 9 punti del suo vantaggio nella classifica del Mondiale Piloti. Come è ripartita quindi la diretta Sbk?

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP DONINGTON DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi purtroppo sarà solo su Sky Sport per gli abbonati, mentre in chiaro su Tv8 bisognerà accontentarsi di una differita alle ore 18.00. Per questo motivo, stavolta anche la diretta streaming video sarà esclusivamente su abbonamento.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: QUALI INDICAZIONI DALLE PRIME LIBERE?

C’era quindi un desiderio di rivincita per Nicolò Bulega nella diretta Sbk. Il venerdì non assegna punti, ma ha comunque dato soddisfazione al centauro italiano, che è riuscito a precedere il grande rivale turco in entrambe le sessioni. Se al mattino era stata questione di millesimi, tra l’altro con davanti ad entrambi la Bimota di Alex Lowes, quindi potremmo dire un sostanziale nulla di fatto nella FP1, sono sicuramente arrivate indicazioni più significative al pomeriggio, che ha sorriso decisamente alla Ducati a Donington.

Nicolò Bulega ha ottenuto infatti il miglior tempo nella FP2 (nonostante una caduta) e, alle sue spalle, si sono piazzate altre due moto di Borgo Panigale, con il secondo posto di Danilo Petrucci davanti a Sam Lowes, mentre Toprak Razgatlioglu è stato quarto a quasi tre decimi. Naturalmente nulla può essere definito a questo punto del weekend, che non ha ancora nemmeno vissuto una sessione ufficiale, tuttavia Nicolò Bulega ha ritrovato il sorriso e la fiducia e questa ovviamente può essere una notizia preziosa per la diretta Sbk.