DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA IN POLE POSITION!

Nicolò Bulega è stato il più veloce di tutti nella Superpole e di conseguenza ha firmato la pole position nella diretta Sbk per il GP Italia 2025. Il sabato della Superbike a Cremona inizia quindi nel segno del nome più atteso: Bulega ha confermato la velocità già dimostrata ieri e ha firmato il miglior tempo delle prove ufficiali in 1’27”866, per precedere il britannico Sam Lowes e la sua Ducati privata di 215 millesimi.

Terzo posto invece per Toprak Razgatlioglu, staccato di tre decimi dal suo grande rivale. Per quanto riguarda gli altri italiani, abbiamo sesto Andrea Iannone, ottavo Andrea Locatelli, fuori dalla top 10 invece gli altri nostri rappresentanti, che dovranno provare a scalare posizioni. Adesso l’appuntamento è naturalmente per le ore 14.00, quando scatterà gara-1 per la diretta Sbk. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP ITALIA CREMONA DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà come sempre con gara-1 in chiaro su Tv8, visione integrale da Cremona invece su abbonamento a Sky Sport, le due emittenti con siti e app saranno le fonti pure della diretta streaming video.

IN PISTA PER LA SUPERPOLE

Sta per scattare la Superpole che come sempre farà entrare definitivamente nel vivo la diretta Sbk per il sabato del GP Italia 2025. La storia sul circuito di Cremona è evidentemente brevissima, dal momento che il debutto del tracciato lombardo fu nella passata stagione, per di più in quel caso nel mese di settembre, quindi parliamo di circa otto mesi fa. Toprak Razgatlioglu era assente per l’infortunio di un paio di settimane prima a Magny-Cours e il mattatore assoluto fu un meraviglioso Danilo Petrucci, capace di vincere tutte le tre gare del weekend a Cremona.

Nicolò Bulega aveva invece firmato la pole position, per ottenere poi un secondo e un terzo posto nelle due gare lunghe più la quarta piazza nella Superpole Race della domenica mattina. Petrucci quindi ha ricordi speciali da queste parti, mentre è doveroso ricordare che per Razgatlioglu questa è la prima volta a Cremona – anche se ieri ha subito girato forte. Elementi che non sono certamente da sottovalutare scendendo in pista per la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONA OSPITA IL GP ITALIA 2025

È sempre bello gareggiare in casa, i protagonisti italiani della diretta Sbk sono tanti e oggi sabato 3 maggio potranno regalarci emozioni con il GP Italia 2025, l’appuntamento che per il secondo anno si disputerà a Cremona, o per essere più precisi a San Martino del Lago, così rendiamo onore anche alla località sul cui territorio sorge il cosiddetto Cremona Circuit (anglicismo forse inutile). Al di là dei dettagli linguistici, tuttavia, ciò che conta è lo spettacolo che potremo vivere in pista, come al solito dalle ore 11.00 con i 15 minuti della Superpole e poi soprattutto alle ore 14.00, quando è in programma la partenza di gara-1.

La diretta Sbk sarà quindi solita nei suoi orari, ma la Superbike non è mai ripetitiva nelle sue emozioni, anche quando fossero dolorose come quelle di Nicolò Bulega nella domenica di Assen, per ben due volte appiedato da problemi tecnici. Il pilota italiano è comunque il leader della classifica iridata, ma in Olanda ha perso parecchi punti in modo totalmente incolpevole e quindi oggi vorrà fortemente rifarsi, magari ricordando che cosa era successo invece nel sabato olandese della Superbike, che ci aveva regalato una tripletta italiana in gara-1. Sarebbe un gran bel modo per onorare la diretta Sbk del nostro evento di casa.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: LE INDICAZIONI DELLE PROVE LIBERE

Nicolò Bulega punto di riferimento, Toprak Razgatlioglu nemico pubblico numero 1 e tanti altri piloti italiani molto competitivi nei Gran Premi precedenti di questa stagione che vorranno ripetersi anche a Cremona: questi sono gli “ingredienti” essenziali della diretta Sbk di oggi, che però potremmo cercare di presentare un po’ più di preciso analizzando in breve qualche tema emerso dalle prove libere del venerdì. La FP1 ci aveva detto fin dal mattino che Bulega aveva cominciato volando e che Danilo Petrucci era stato da subito competitivo, tanti segnali positivi dunque per i centauri azzurri in terra lombarda.

Al pomeriggio in FP2 abbiamo avuto la conferma di Nicolò Bulega più veloce di tutti, anche se leggermente più lento rispetto al mattino, diversamente da quanto succede abitualmente. Ciò non è comunque bastato a nessuno per colmare il gap, nemmeno a un Toprak Razgatlioglu comunque alla piazza d’onore. Tra gli altri italiani, dal mattino al pomeriggio sono cresciuti soprattutto Axel Bassani e Andrea Locatelli, con Danilo Petrucci invece un po’ in calo, ma è da oggi che ci saranno i verdetti concreti per la diretta Sbk…