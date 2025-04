DIRETTA SBK SUPERBIKE: SAM LOWES IN POLE POSITION!

Sam Lowes firma un po’ a sorpresa la pole position, la diretta Sbk si apre con un verdetto inatteso nel sabato di Assen per il GP Olanda 2025 perché il pilota britannico con una Ducati satellite ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32”596 per precedere i due nomi più attesi del Mondiale Superbike, cioè naturalmente Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente secondo e terzo con 164 e 219 millesimi di ritardo dall’autore della pole position.

Tanta Italia nelle posizioni di vertice per merito innanzitutto di un ottimo Axel Bassani, quarto in sella alla Bimota, poi ecco Andrea Locatelli sesto e Danilo Petrucci settimo, mentre Andrea Iannone non è andato oltre il decimo posto anche a causa di una caduta nell’ultimo giro lanciato. Adesso l’appuntamento è per le ore 14.00, quando naturalmente la diretta Sbk ci offrirà la partenza di gara-1! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE E GARA-1 GP OLANDA ASSEN DIRETTA SBK, LA SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà secondo le modalità consuete: gara-1 in chiaro su Tv8, visione integrale da Assen invece su Sky Sport per gli abbonati, le due emittenti con siti e app garantiranno inoltre la diretta streaming video.

IN PISTA PER LA SUPERPOLE!

Mentre con la Superpole sta per entrare nel vivo la diretta Sbk, ricordiamo volentieri che l’anno scorso il sabato di Assen fu il giorno di un evento che sarebbe stato impossibile anche solo da immaginare, cioè la vittoria in gara-1 di Nicholas Spinelli con una Ducati privata del team Barni Spark Racing. Il centauro italiano disputò solamente il Gran Premio d’Olanda nella passata stagione delle derivate di serie e già alla domenica tornò nei ranghi, diciottesimo nella Superpole Race e sedicesimo in gara-2, ma Spinelli fu meraviglioso nell’andare in fuga con gomme intermedie su pista bagnata che andava però gradualmente asciugandosi.

Condizioni difficili per chiunque, figuriamoci per un pilota che non aveva nemmeno esperienza, eppure quello fu il giorno della vita (almeno agonistica) per Nicholas Spinelli, protagonista di una vittoria memorabile sotto ogni punto di vista. Oggi la diretta Sbk ci farà divertire altrettanto? Per il momento godiamoci la battaglia per la pole position sul giro secco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LO SPETTACOLO DEL GP OLANDA 2025 AD ASSEN

Il luogo ha un fascino impareggiabile nel mondo del motociclismo sportivo, presentiamo con piacere la diretta Sbk per il GP Olanda 2025 che oggi, sabato 12 aprile ci offrirà naturalmente la Superpole alle ore 11.00 e poi gara-1 con partenza alle ore 14.00. Gli orari sono quelli classici per un evento nel cuore dell’Europa, che sarà chiamato a confermare oppure smentire se questa stagione della Superbike possa essersi già ridotta a un duello tra il leader della classifica Nicolò Bulega e il campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu.

Finora in effetti i risultati sono stati di una chiarezza impressionante: tripletta di vittorie per il pilota italiano della Ducati a Phillip Island, tris di successi per il turco della Bmw a Portimao. Bulega è meritatamente al comando perché in Portogallo è sempre arrivato subito dietro a Razgatlioglu, che invece in Australia aveva avuto qualche problema, però al di là dei numeri è netta la sensazione che per tutti gli altri piloti possa essere difficile inserirsi nel duello che potrebbe quindi animare tutto il resto della stagione per la diretta Sbk – ricordiamo che siamo al terzo atto su dodici e che il prossimo sarà in Italia, a Cremona.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IL GRANDE DUELLO E CHI POTREBBE INSERIRSI

Il terzo incomodo potrebbe essere Alvaro Bautista nella diretta Sbk e d’altronde questo è ciò che tutti si attendono, considerando che parliamo di un ex campione del Mondo e compagno di squadra di Bulega nel team Ducati ufficiale. In questo momento in realtà Bautista è quarto alle spalle anche di Danilo Petrucci pagando gli “zero” della Superpole Race a Phillip Island e di gara-1 a Portimao, ma per il resto lo spagnolo ha ottenuto un secondo e tre terzi posti, quindi dovrebbe essere come minimo il primo inseguitore della coppia di testa, anche se naturalmente Bautista punta a qualcosa in più.

Il weekend di Assen sembra essere partito bene per lo spagnolo, al comando al venerdì mattina proprio davanti ai due grandi rivali, ma naturalmente è da oggi che si comincia a fare sul serio. Bautista deve accorciare le distanze, anche perché essere 52 lunghezze alle spalle del compagno di squadra non è mai piacevole per nessuno, staremo allora a vedere se questo Mondiale Superbike alla lunga potrà diventare un “triello” oppure se i due fuggitivi sono davvero irraggiungibili anche per un due volte iridato…