Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Portogallo 2025 Estoril: orari, cronaca, risultati e classifiche (oggi sabato 11 ottobre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: TOPRAK RAZGATLIOGLU IN POLE POSITION

Toprak Razgatlıoglu in pole position, il primo verdetto del sabato sorride al pilota turco della Bmw nella diretta Sbk del Gran Premio del Portogallo 2025 a Estoril, nel duello che caratterizza ormai tutta la stagione di Superbike con l’alfiere italiano Nicolò Bulega. Il miglior tempo del campione del Mondo in carica è stato di 1’34”203, nulla da fare per BUlega che però scatterà al fianco del rivale per il titolo mondiale sulla griglia di partenza di gara-1, la cui partenza sarà alle ore 15.00 italiane oggi pomeriggio.

Al terzo posto ci sarà Alvaro Bautista, che completerà la prima fila: chissà se almeno per una volta il veterano spagnolo sia in grado di aiutare il suo compagno di squadra in Ducati nella lotta con Razgatlioglu. Dopo Bulega, per trovare altri piloti italiani dobbiamo arrivare al trio formato da Andrea Locatelli, Axel Bassani e Andrea Iannone, che nella Superpole si sono piazzati in quest’ordine dall’ottavo al decimo posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP PORTOGALLO DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà per il GP Portogallo 2025 da Estoril su Sky Sport per gli abbonati e in chiaro su Tv8 per gara-1 (la Superpole invece sarà visibile solo sul satellite). Quindi la diretta streaming video della Superbike sarà con i servizi di Tv8 oltre a Sky e Now Tv.

IN PISTA PER LA SUPERPOLE

La diretta Sbk del Gran Premio del Portogallo 2025 sta per proporci la Superpole a Estoril, a questo punto della stagione ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e quindi siamo davvero curiosi di scoprire chi tra i due rivali per il titolo partirà davanti all’altro sulla griglia di partenza. Questo sarà stabilito fra poco in pista, i numeri della classifica del Mondiale Piloti invece ci dicono che la stagione di Superbike finora ha assegnato 523 punti per Toprak Razgatlıoglu contro i 487 in favore di Nicolò Bulega, ovviamente da questo punto di vista per avere dei cambiamenti dovremo aspettare ancora qualche ora e la gara-1.

A tale proposito dobbiamo ricordare che l’anno scorso ad Estoril Razgatlioglu vinse entrambe le gare lunghe sempre davanti a Bulega, che invece si impose davanti al turco nella Superpole Race. Adesso però il cronometro ci darà il primo verdetto per la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ESTORIL, LA PENULTIMA SPIAGGIA

I protagonisti della Superbike si trovano sulle coste dell’oceano Atlantico, possiamo allora parlare di… penultima spiaggia per la diretta Sbk del Gran Premio del Portogallo 2025 sul circuito di Estoril, nei pressi della capitale Lisbona, dove in questo weekend è appunto in programma il penultimo appuntamento stagionale per il Mondiale della Superbike.

Giunti a questo punto della stagione, qualcuno con pochi obiettivi potrebbe anche godersi l’ambientazione, di certo però la musica è radicalmente diversa per i due piloti che si stanno giocando il Mondiale Piloti 2025 della Superbike e per i rispettivi team. Naturalmente sono i dominatori di tutta la stagione, il turco Toprak Razgatlioglu della Bmw e il nostro Nicolò Bulega sulla Ducati.

La differenza tra loro due e il resto del gruppo è stata abissale per gran parte della stagione, i numeri sono impietosi in tal senso e adesso questa potrebbe essere una difficoltà per Bulega, che avrebbe bisogno della collaborazione di qualcuno per ribaltare tra Estoril e Jerez gli attuali 36 punti di distacco che lo separano da Razgatlioglu per provare a riportare il titolo in Italia.

I calcoli stanno a zero: i protagonisti non possono pensare alle spiagge, ci si gioca tutto nello spazio di pochi giorni (Jerez sarà già settimana prossima) e allora la diretta Sbk ha tantissimo da dirci fin da oggi, sabato 11 ottobre, con il solito programma che però evidentemente a questo punto della stagione potrebbe anche essere determinante.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, GP PORTOGALLO 2025: OCCHIO AGLI ORARI

Gli appuntamenti con la diretta Sbk devono fare i conti nel weekend di Estoril con l’ora di fuso orario che sera il Portogallo dall’Italia. Nulla di clamoroso ovviamente, specie in un periodo nel quale le altre categorie viaggiano lontane dall’Europa, ma si deve comunque ricordare che nel sabato della Superbike avremo la Superpole alle ore 12.00 italiane, mentre la partenza di gara-1 sarà alle ore 15.00 sul circuito di Estoril, con 13 curve su 4182 metri (tracciato piuttosto breve).

I primi riferimenti che possiamo darvi sono quelli ovviamente emersi dalle prove libere di ieri per la diretta Sbk. Al mattino la FP1 aveva visto Razgatlioglu primo, Bulega alla piazza d’onore e tutti gli altri molto più staccati: alla faccia di chi dice che al venerdì mattina succede poco, era stata una fotografia perfetta dell’intera stagione della Superbike. Nella FP2 poi si sono invertite le posizioni con Bulega davanti a Razgatlioglu, ma sempre davanti a tutti gli altri, con citazione per Alex Lowes, due volte terzo nel venerdì di Estoril.