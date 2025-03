DIRETTA SBK SUPERBIKE: VIA ALLA SUPERPOLE!

La Superpole farà entrare definitivamente nel vivo la diretta Sbk per il sabato di Portimao, dove l’anno scorso si era gareggiato nel pieno dell’estate, per la precisione il weekend che precedeva Ferragosto. Questa è una delle differenze più evidenti nel calendario, nel quale comunque non mancano anche altre variazioni significative. Ad esempio scendono da tre a due in Gran Premi in Spagna, dal momento che non si andrà a Barcellona, che invece nel 2024 aveva ospitato proprio il primo evento europeo dopo l’apertura in Australia.

La novità sarà l’ingresso dell’Ungheria con il circuito del Balaton Park, che in realtà era in programma già nel 2024 ma fu cancellato e rimpiazzato dall’Estoril, confermato poi anche nel 2025. Sono quindi due i GP in Portogallo, come nella già citata Spagna e anche in Italia: Misano sarà sempre a metà giugno, ma attenzione perché Cremona, dopo il debutto a settembre 2024, in questa stagione è stata anticipata al primo weekend di maggio. Adesso però basta pensieri al futuro, conta solo la Superpole per la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE E GARA-1 GP PORTOGALLO PORTIMAO, LA DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà anche in chiaro su Tv8 per gara-1, mentre per una visione integrale da Portimao potremo affidarci naturalmente ai canali di Sky Sport, con la diretta streaming video delle due emittenti.

A PORTIMAO GRANDE DUELLO BULEGA-RAZGATLIOGLU?

Sono i due uomini più attesi e ci stanno già facendo divertire: la diretta Sbk oggi, sabato 29 marzo, in occasione del GP Portogallo 2025 sul circuito di Portimao potrebbe vivere sul duello fra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Ieri ne abbiamo già avuto un assaggio significativo con le prove libere della Superbike: Bulega primo in FP1, quando il turco non aveva potuto girare per un problema tecnico sulla sua Bmw, poi però Razgatlioglu è stato il più veloce nella FP2 del pomeriggio, proprio davanti a Bulega, che si sta comunque confermando veloce e consistente.

Un mese fa era stato proprio Bulega a dominare a Phillip Island, con una tripletta di vittorie che gli hanno portato in dote ben 62 punti, mentre la diretta Sbk aveva comunque sorriso a Razgatlioglu al sabato (secondo in gara-1), molto meno in una domenica da incubo, nella quale il campione del Mondo in carica non aveva raccolto nemmeno un punto. Il guaio in FP1 poteva quindi essere un problema non banale per un Razgatlioglu già costretto ad inseguire, per questo il primo posto in FP2 vale più di una “normale” sessione di prove libere. Il duello è già lanciato per la diretta Sbk?

DIRETTA SBK SUPERBIKE: ORARI E TEMI DEL GP PORTOGALLO 2025

Per la diretta Sbk dobbiamo evidenziare che l’Australia ha lasciato una classifica dominata dalla Ducati per avviare il nuovo Mondiale Superbike, con Alvaro Bautista due volte sul podio nelle gare lunghe ma sempre alle spalle di Bulega e soprattutto a secco nella Superpole Race, molto costanti erano stati anche Andrea Iannone e Danilo Petrucci, d’altronde sono tanti gli italiani da seguire nelle derivate di serie. Ieri nelle prove libere si sono messi in evidenza anche due nomi meno attesi, cioè Axel Bassani con la Bimota e Yari Montella: sapranno restare in posizioni di spicco anche quando il gioco si farà duro?

A questo proposito, dobbiamo ricordare gli appuntamenti salienti del sabato in compagnia della diretta Sbk da Portimao. Dopo le notti ad alta velocità da Phillip Island, si torna a una situazione molto più “normale”, anche se c’è comunque un’ora di fuso orario con il Portogallo. La Superpole sarà allora alle ore 12.00, un mezzogiorno a caccia della pole position per scattare davanti a tutti poi in gara-1, la cui partenza sarà alle ore 15.00.