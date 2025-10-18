Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Spagna 2025 Jerez: orari, cronaca, risultati e classifiche (oggi sabato 18 ottobre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA IN POLE POSITION

Nicolò Bulega in pole position è il verdetto della diretta Sbk al termine della Superpole che ha aperto il sabato del Gran Premio di Spagna 2025 a Jerez de la Frontera. Il pilota Ducati fa quello che può, cioè girare velocissimo per precedere il grande rivale Toprak Razgatlioglu firmando addirittura per due volte il nuovo record della pista con la Superbike, portato infine a 1’36”629, con mezzo secondo di vantaggio su Razgatlioglu che però può permettersi di gestire la situazione e può quindi essere felice della piazza d’onore.

Completa la prima fila con la terza posizione Sam Lowes, che nel primo tentativo era stato anche più veloce del turco, che però poi si è preso la piazza d’onore. Ottime qualifiche per i fratelli, con Alex Lowes infatti quarto davanti ad Andrea Iannone, gli italiani nella top 10 sono tre con il decimo posto di Andrea Locatelli, adesso la parola passa a gara-1, che per la diretta Sbk ci farà compagnia alle 14.00! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE E GARA-1 SUPERBIKE GP SPAGNA DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

A JEREZ SI DECIDE TUTTO

Siamo al momento dei verdetti: la diretta Sbk è giunta all’ultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio di Spagna 2025 sul circuito di Jerez de la Frontera, tifosi e appassionati sanno benissimo che proprio in Andalusia si deciderà il nome del campione del Mondo fra l’iridato in carica Toprak Razgatlioglu e lo sfidante italiano Nicolò Bulega, che ci hanno regalato spettacolo lungo tutto il Mondiale 2025 della Superbike.

I numeri rendono l’idea del livello di questi due piloti: 580 punti per il turco della Bmw, 541 per l’italiano della Ducati, al terzo posto c’è Alvaro Bautista che però ne ha solamente 292. Il confronto con il 2024 è altrettanto indicativo: Razgatlioglu vinse con 527 punti contro i 484 di Bulega, entrambi sono già andati oltre in un duello che ha lasciato praticamente nulla a tutti gli altri piloti della stagione della Superbike.

Naturalmente verso gli appuntamenti di oggi, sabato 18 ottobre, bisogna ricordare che domani ci saranno in palio 37 punti fra Superpole Race e gara-2, quello dunque sarà il limite per capire se il Mondiale si chiuderà già oggi pomeriggio, evidentemente con Toprak Razgatlioglu campione del Mondo confermato, oppure se Nicolò Bulega riuscirà a rinviare il verdetto alla domenica e giocarsi ancora qualche chance.

Al momento ci sono 39 lunghezze di differenza, questo significa di fatto che Bulega ha necessità già oggi di arrivare al traguardo davanti al turco, come d’altronde ha fatto in entrambe le libere del venerdì, altrimenti potrà cominciare la festa di Razgatlioglu e la diretta Sbk saluterà uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni della Superbike facendolo passare in MotoGp con i gradi di campione iridato delle derivate di serie.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, GP SPAGNA 2025: INFO E ORARI

In giorni decisivi per il verdetto finale della stagione, è naturalmente fondamentale avere tutto sotto controllo, vale per i protagonisti della diretta Sbk e tutto sommato anche per chi segue la Superbike da casa, perché sarebbe un peccato perdersi gli appuntamenti del giorno. D’altronde non ci saranno sorprese, perché il sabato prenderà il via alle ore 11.00 con la Superpole, mentre poi il primo atto potenzialmente decisivo sarà alle ore 14.00, con la partenza di gara-1, che come detto richiederà a Bulega di precedere Razgatlioglu per tenere ancora aperti i giochi.

Certo, il vero obiettivo non sarebbe solo quello di rinviare il verdetto, ma per vincere il Mondiale 2025 servirebbe un aiuto in soccorso di Bulega. Il problema è che difficilmente arriverà dagli altri piloti, anche perché Razgatlioglu vincerebbe il titolo anche arrivando tre volte sesto, ipotesi poco più che teorica per chi nelle ultime 24 corse non è mai stato peggio che secondo. Insomma, a Bulega per sperare davvero servirebbe anche qualche imprevisto per il rivale, sarà uno scenario credibile nella diretta Sbk?