Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv Superpole e gara 1: tempi (Gp Portogallo)

La Sbk torna in diretta anche oggi sabato 8 agosto 2020, giornata cardine per il Gran Premio di Portogallo 2020, protagonista sulla prestigiosa pista di Portimao, dove la Superbike è ormai di casa da parecchio tempo ormai. Dopo le brillanti sessioni di prove libere che ci hanno fatto compagnia nella giornata di ieri, ora è tempo di fare sul serio per il secondo appuntamento del campionato del mondo, post pandemia, con Superpole e gara 1 della tappa lusitana del mondiale: oggi infatti verranno assegnati i primi punti validi per la classifica del mondiale piloti e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista bollente di Portimao. Dove poi speriamo davvero di assistere a un bruciante duello tra Ducati e Kawasaki e per la precisione tra Scott Redding, dominatore del tracciato di Jerez solo pochi giorni fa, e Jonathan Rea, alfiere della casa giapponese, in cerca di riscatto. Per il campione del mondo della Sbk infatti non è stato un avvio di stagione post pandemia dei più soddisfacenti: il nordirlandese, abituato a vincere tutto ha invece fatto un poco di fatica in Spagna sette giorni fa e spera che la dove ormai è di casa, tanti sono i record che ha segnato qui, possa portagli buona fortuna. Noi invece ci aspettiamo tanto spettacolo per la diretta della Sbk oggi da Portimao e siamo davvero impazienti di dare la parola alla pista per Superpole e gara 1 del Gran Premio di Portogallo 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni di questo sabato 8 agosto saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare una bella notizia: gara 1 del Gp lusitano sarà infatti visibile in tempo reale in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Portogallo 2020 a Portimao resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1, GP PORTOGALLO 2020 PORTIMAO

Impazienti di vivere da protagonisti questo sabato, interamente dedicato alla diretta della Sbk per il Gran Premio di Portogallo, terza tappa del Mondiale Superbike, occorre subito ricordare gli orari che scandiranno questa giornata, sul tracciato di Portimao. Con una prima indispensabile precisazione per tutti gli appassionati italiani, che per non perdersi neanche un secondo dell’azione in terra lusitana, in questo fine settimana dovranno fare attenzione a calcolare l’ora di fuso orario presente tra Italia e Portogallo. Fatti i giusti calcoli, ricordiamo che subito la Sbk sarà oggi in diretta da Portimao di prima mattina, per la precisione alle ore 10.00 per disputare una breve sessione di prove libere Fp3, di appena venti minuti. La Superbike poi tornerà a fare sul serio sull’asfalto lusitano solo alle ore 12.00 quando avrà luogo la Superpole, atta a stabilire la griglia di partenza di gara 1, che invece è stata messa in calendario per le ore 15.00 esatte. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 12.40, dunque subito dopo quelle della Superbike, mentre gara 1 comincerà alle ore 16.15.



