DIRETTA SBK/ Superbike streaming tv: Rea vince la Superpole race! Gp Aragon 2021

DIRETTA SBK: REA ANCORA AL SUCCESSO!

Si è appena chiusa la diretta della Sbk per la Superpole race del Gp di Aragon 2021 e su un asfalto che si sta finalmente asciugando, abbiamo appena assistito all’ennesimo successo di Jonathan Rea. Per il britannico è la vittoria numero 101 in carriera per la Superbike, e il pilota della Kawasaki, molto intuitivo questa mattina nella scelta delle gomme intermedie, non ha certo intenzione di fermarsi qui, avendo dunque messo nel mirino già anche il primo gradino del podio in gara 2, che ci attenderà solo oggi pomeriggio. È dunque gran festa in casa Kawasaki, visto che dopo il record di Rea, si celebra oggi la doppietta: al secondo gradino del podio della Superpole race della Superbike per il Gp di Aragon 201 trova infatti posto il compagno di squadra Alex Lowes. Solo terzo un combattivo Gerloff, mentre di fila troviamo Davies, Van Der Mark e Razgatilou, che pure ha lungo ha battagliato con un acciaccato Bautista per il sesto piazzamento: Redding, Nozane e Haslam chiudono la top ten. Brutta mattinata dunque per le Ducati, che complice il cambio improvviso del meteo e la parziale asciugatura della pista, non hanno trovato il giusto set up con le gomme. Vedremo però che accadrà questo pomeriggio ad Aragon! (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Aragon 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

AL VIA LA SUPERPOLE RACE!

Solo pochi istanti prima di dare la parola alla pista spagnola per la diretta della Sbk per la Superpole race, penultimo banco di prova in questo Gran premio di Aragon 2021, prima tappa del campionato del mondo della Superbike, dove osservato speciale sarà senza dubbio Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo solo ieri in gara 1 è stato vittima di una brutta caduta all’ultimo giro, causata da un problema elettronico nella sua CBR-RR: un guaio che davvero non ci voleva, ma che per fortuna non ha messo completamente KO lo stesso pilota: “La botta è stata molto violenta, l’aspetto positivo è non essersi fatti di nuovo male. Ho preso un colpo alla caviglia, ma spero di essere in grado di correre regolarmente le due gare di domenica.” Già stamattina Bautista ha comunque preso parte al warm up, effettuando però solo sei giri e segnando il 13^ tempo: vedremo però che cosa sarà in grado di fare a breve, per la Superpole race. La diretta della Sbk comincia! (agg Michela Colombo)

LOWES OK NEL WARM UP

Si è chiusa poco fa su una pista veramente bagnata, la diretta della Sbk per il Warm up del Gran premio di Aragon 2021 e questa mattina sulla tracciato spagnolo il migliore si è rivelato l’alfiere della Kawasaki Alex Lowes, fantastico in condizioni di difficile lettura: per il britannico, che ieri è salito sul secondo gradino del podio in gara 1, l’ottimo tempo di 2.02.530, che fa ben sperare per il resto della giornata. Alle sue spalle ecco poi la Ducati di Scott Redding che separa dunque le due giapponesi: terzo infatti è il campione del mondo in carica Jonathan Rea, che raggiunto solo ieri quota 100 vittorie nella Superbike, pare pronto a superare il proprio ennesimo record. Dietro non hanno demeritato nel warm up anche Haslam e Van der Mark, per i primi 5, mentre nella top ten per la diretta della Sbk per il Gp di Aragon anche Folger, Rinaldi, Gerloff, Locatelli e Sykes. (agg Michela Colombo)

OGGI SI CORRE IL GP ARAGON 2021 DI SUPERBIKE

La diretta Sbk del Gp Aragona 2021 al Motorland Aragon, che apre la nuova stagione della Superbike, culminerà con gli ultimi appuntamenti delle derivate di serie previsti sul tracciato spagnolo che sta ospitando il primo Gran Premio del Mondiale Sbk 2021, che soffre forse meno rispetto alla passata stagione ma comunque ancora risente degli effetti della pandemia di Coronavirus, perché in condizioni normali non avremmo di certo dovuto aspettare verso la fine di maggio per assistere al debutto della Superbike.

La Sbk dunque è ripartita venerdì per questo weekend di aperturta di una nuova stagione dopo che nel 2020, pur con tutte le particolarità di quella stagione, aveva trionfato il solito Jonathan Rea, che era stato eccellente protagonista anche ad Aragon. Oggi domenica 23 maggio 2020 è dunque il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Già ieri abbiamo vissuto forti emozioni con la Superpole e gara-1, che cosa potrà invece succedere oggi?

DIRETTA SBK: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2, GP ARAGON

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno prima della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti – da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono -, poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Ad Aragon stiamo vivendo un weekend caratterizzato da orari che sono naturalmente quelli normali per la maggiore parte dei Gp europei, dal momento che con la Spagna chiaramente non ci sono problemi di fuso orario rispetto a noi. Oggi, domenica 23 maggio 2021, la diretta Sbk della giornata ad Aragon dunque comincerà alle ore 9.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



