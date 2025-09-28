Diretta Sbk Superbike streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Aragona 2025: orario e risultato live delle sessioni (oggi domenica 28 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA SI PRENDE LA SUPERPOLE RACE!

Nicolò Bulega ha vinto la Superpole Race e così la domenica dedicata alla diretta Sbk per il Gp Aragona 2025 si apre nel segno del pilota della Ducati ufficiale, riuscito a vincere un testa a testa appassionante con Toprak Razgatlioglu e durato di fatto per tutti i dieci giri previsti, tra sorpassi e controsorpassi terminato con l’ultimo grande spunto di Bulega proprio all’ultima curva, andando così a spezzare la serie di vittorie di Razgatlioglu e in qualche modo riaprendo il discorso in ottica Mondiale Superbike, anche se la distanza tra i due piloti rimane di 41 punti in favore del turco, che tra l’altro nel pomeriggio può ancora allungare.

Terza posizione per un Alvaro Bautista mai domo, che nel finale è riuscito ad avere la meglio su Sam Lowes; quest’ultimo tra l’altro è stato sorpassato anche da Andrea Iannone chiudendo al quinto posto, dunque possiamo vedere come in classifica Bautista si porti a 237 punti, sempre quarto ma allungando sullo stesso Lowes che va a 184, mentre Iannone con i 6 punti conquistati arriva a 103 in tripla cifra. Questo è tutto per la diretta Sbk ma solo per il momento, come già detto nel pomeriggio il Gp Aragona 2025 ci regalerà una sempre entusiasmante gara-2. (agg. di Claudio Franceschini)

GP ARAGONA SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà affidata esclusivamente a Sky Sport per gli abbonati, di conseguenza la visione in diretta streaming video sarà su Sky Go o Now Tv. Su Tv8 avremo dalle ore 16.00 la differita, prima della Superpole Race e poi di gara-2.

SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

La Superpole Race aprirà fra pochissimo la domenica della diretta Sbk del Gran Premio d’Aragona 2025 e allora urge fare un aggiornamento alla situazione nella classifica del Mondiale Piloti della Superbike dopo gara-1 di ieri al Motorland Aragon di Alcaniz: 494 punti per Toprak Razgatlıoglu contro i 450 di Nicolò Bulega, 44 lunghezze di distacco sono il segnale di un allungo che comincia farsi molto netto per il turco della Bmw, che farà di tutto per sbarcare in MotoGp l’anno prossimo con i galloni di campione del Mondo in carica nelle derivate di serie.

A tal proposito, se l’altro Mondiale del motociclismo è stato quest’anno un vero e proprio one man show, nella diretta Sbk c’è almeno uno splendido rivale per il leader, anche se poi già per il terzo posto di Danilo Petrucci si scende a quota 273 punti. Sono quindi solamente due i piloti sui quali concentrare gran parte della nostra attenzione anche oggi per la diretta Sbk che adesso davvero comincia con la Superpole Race in Spagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOPO UN ARRIVO IN VOLATA

Lo abbiamo già detto tante volte in questi giorni, la diretta Sbk è entrata nel suo gran finale e allora oggi, domenica 28 settembre 2025, sarà un giorno di fondamentale importanza forse anche nell’economia dell’intera stagione, dal momento che ci saranno ben 37 punti in palio per il Gran Premio d’Aragona 2025 della Superbike.

Naturalmente al centro dell’attenzione c’è sempre il duello iridato con Nicolò Bulega all’inseguimento di Toprak Razgatlioglu. Ieri la Superpole ha dato grande morale a Bulega, capace di conquistare la pole position firmando in ben due occasioni il nuovo record della pista aragonese, una prova di forza notevole e d’altronde necessaria per piegare un Razgatlioglu comunque sempre velocissimo.

Nicolò è così scattato davanti a tutti in gara-1, nella quale il successo è tuttavia andato a Razgatlioglu, per la tredicesima volta consecutiva in questa stagione. Bulega gli è comunque arrivato davvero in scia, con una differenza di soli 30 millesimi sulla linea del traguardo: una volata vinta dal turco, ma con la consapevolezza che Bulega in Aragona potrebbe giocarsi le sue carte meglio che in altri precedenti Gran Premi.

Un accenno va sempre fatto circa gli orari della diretta Sbk, anche se a dire la verità saranno quelli classici: la Superpole Race alle ore 11.00 del mattino, poi la partenza di gara-2 avrà luogo sul circuito del Motorland Aragon alle ore 14.00, non ci sarà bisogno di spostamenti come fu in Francia.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP ARAGONA 2025, COME EVOLVE IL DUELLO?

La diretta Sbk continua dunque a vivere del duello per il Mondiale Piloti fra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che ieri ha veramente sfiorato la vittoria ma non ha potuto impedire che il verdetto fosse quello di tutte le gare da Misano in poi. Il conto aggiornato parla di tredici successi consecutivi per il turco, undici dei quali con l’italiano al secondo posto. Una prima conseguenza è che Bulega non è più artefice del proprio destino: potrebbe non bastargli nemmeno vincere sempre, se alle sue spalle da qui al 19 ottobre arrivasse sempre Razgatlioglu.

La situazione è obiettivamente complicata, ma negli scorsi Gran Premi a volte c’era stata una differenza francamente netta, mentre ieri come detto ci sono stati solamente 30 millesimi a separare sull’arrivo Razgatlioglu e Bulega. Per Nicolò d’ora in poi serviranno anche dei terzi incomodi, in Aragona potrebbe essere Sam Lowes, terzo a meno di un secondo dai due big: non sarà facile, perché è da diciannove gare che Razgatlioglu arriva sempre primo o secondo, ma la diretta Sbk sembra abbastanza equilibrata in Aragona e chissà cosa potrebbe quindi succedere…