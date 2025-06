DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU HA VINTO LA SUPERPOLE RACE!

La diretta Sbk per la Superpole Race nel Gp Emilia Romagna ha avuto subito degli scossoni: la vittoria è andata a Toprak Razgatlioglu che dunque incamera 12 punti pesantissimi per la corsa al titolo. Alla prima curva del primo giro Axel Bassani ha centrato Nicolò Bulega: fuori subito il leader del Mondiale Superbike con Razgatlioglu che ha preso il comando delle operazioni volando davanti a Alex Lowes e Andrea Locatelli, più attardato Danilo Petrucci che comunque precedeva Alvaro Bautista. Al secondo giro è arrivato un doppio long lap penalty per Andrea Iannone, reo di aver anticipato la partenza; gara compromessa anche per lui.

Razgatlioglu ha gradualmente aumentato il suo gap sulla concorrenza, portandolo addirittura a due secondi e mezzo su Lowes; Petrucci invece ha provato ad andare a prendere Locatelli per il podio mentre si segnalava la caduta di Yari Montella. Alla fine posizioni confermate: in vista di gara-2 nel Gp Emilia Romagna Razgatlioglu si porta a soli 14 punti da Bulega che dovrà riscattarsi, bene Locatelli che sale a 144 mettendo pressione a Bautista mentre per Alex Lowes i punti in classifica nella diretta Sbk sono adesso 83, scavalcato Xavi Vierge al settimo posto. (agg. di Claudio Franceschini)

GP EMILIA ROMAGNA MISANO SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi offrirà gara-2 in chiaro su Tv8, per la copertura anche della Superpole Race bisogna affidarsi a Sky Sport per gli abbonati, infine il sito di Tv8 più Sky Go e Now Tv garantiranno la diretta streaming video da Misano.

SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

Eccoci alla Superpole Race, che assegnerà un massimo di 12 punti per il vincitore, quindi in vista della diretta Sbk per la domenica di Misano Adriatico può essere prezioso riassumere ancora una volta la situazione nel Mondiale Piloti delle derivate di serie. Abbiamo già detto che i sogni iridati sono ormai ristretti solamente a Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente con 272 e 246 punti, mentre a guidare il resto del gruppo c’è Danilo Petrucci, al terzo posto ma con “appena” 162 punti e quindi un ritardo già in tripla cifra dal leader e connazionale.

Il turco vorrebbe passare in MotoGp con un terzo titolo della Superbike in cassaforte, Bulega invece cerca la gloria dopo avere già vinto un Mondiale, ma nella categoria satellite, cioè la Supersport, nella stagione 2023. Per l’italiano è stata la rinascita dopo anni più difficili, che erano costati a Bulega il posto nel Motomondiale. Adesso però gli orizzonti sono nettamente più rosei e allora diamo spazio ai due protagonisti più attesi e a tutti i loro colleghi per la diretta Sbk a Misano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SBK SUPERBIKE: DOMENICA ROVENTE A MISANO

Le prime due posizioni sono ormai un duopolio dei soliti noti nella diretta Sbk: ieri gara-1 ha visto la vittoria di Toprak Razgatlioglu davanti a Nicolò Bulega per i primi verdetti del GP Emilia Romagna 2025, il sesto appuntamento stagionale naturalmente sul circuito di Misano Adriatico.

Parla molto chiaro anche la classifica del Mondiale Superbike 2025, che proprio oggi arriverà alla metà del suo cammino: 272 punti per Nicolò Bulega, 246 per Toprak Razgatlioglu che è quindi staccato di 26 lunghezze, poi invece c’è il vuoto perché il terzo posto di ieri ha rinforzato il piazzamento di Danilo Petrucci, però a quota 162, quindi a -110 punti da Bulega.

Anche visivamente è stata impressionante la differenza fra Razgatlioglu e Bulega da una parte, il resto del gruppo dall’altra: il turco ha vinto con un secondo sull’italiano, poi con Petrucci il ritardo è salito già addirittura a sedici secondi e mezzo dalla Bmw del campione del Mondo in carica.

Tutto questo premesso, ricordiamo che a Misano Adriatico la diretta Sbk non ci riserverà novità nel suo programma: alle ore 11.00 avremo la Superpole Race sul circuito Santa Monica che ora onora il ricordo di Marco Simoncelli, mentre per gara-2 avremo come sempre la partenza alle ore 14.00.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU VS BULEGA A METÀ DELLA STAGIONE

Siamo alla domenica del sesto Gran Premio su dodici, la diretta Sbk dopo la pazza domenica di Assen (che speriamo non costi troppo cara per le ambizioni mondiali dell’italiano) non ha più visto alcun inserimento di “estranei” nelle prime due posizioni di alcuna gara. Le tre di Cremona avevano sempre visto Bulega davanti a Razgatlioglu, poi fra Most e il sabato di Misano è stato il turco a precedere tre volte su quattro lo sfidante, con Bulega che però si è preso gara-2 in Repubblica Ceca.

Difficile allora sbilanciarsi: possono essere i dettagli a fare la differenza nella diretta Sbk, ad esempio la penalizzazione che ieri ha tolto la pole position a Nicolò Bulega, anche se poi in realtà l’italiano con una partenza super era primo già al termine del primo giro e solo successivamente ha subito il sorpasso del turco. Il distacco ieri è stato davvero pesantissimo per tutti gli altri: chissà allora se la domenica potrà portare una lotta per la vittoria più folta sull’asfalto di Misano Adriatico…