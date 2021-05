Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole Race e Gara 2. Gp Estoril 2021

DIRETTA SBK. ULTIMI BANCHI DI PROVA PER IL GP ESTORIL 2021!

Con la diretta della Sbk, oggi, domenica 30 maggio 2021 andiamo finalmente a completare il fine settimana dedicato al Gran Premio dell’Estoril 2021, seconda tappa del Mondiale Superbike. Dopo dunque i primi test del venerdi e i primi punti, validi per la classifica del mondiale piloti, assegnati ieri, ecco che i beniamini delle derivate di serie saranno ancora protagonisti sul tracciato lusitano per gli ultimi appuntamenti del fine settimana: chi dunque salirà ancora sul primo gradino del podio? Fare previsioni per il Gran premio dell’Estoril 2021 non è facile, ma pure non scordiamo che nelle prime battute di questo fine settimana di gara abbiamo visto brillare in pista la Yamaha di Razgatlioglu, come le due Kawasaki di Rea e Lowes: solo ieri poi Scott Redding con la sua Ducati ha vinto una straordinaria gara 1. Chissà dunque quali saranno oggi i gran protagonisti attesi per le ultime tappe, Superpole race e gara 2 del Gran premio dell’Estoril 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili eccezionalmente sul canale 205 Sky Sport Collection, data la contemporaneità con la Motogp, in questo fine settimana. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Segnaliamo inoltre che Superpole race e gara 2 saranno disponibili in differita in chiaro su Tv8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre. Per tutti comunque il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Estoril 2021 sarà poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP ESTORIL 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Pur pronti a dare il via alla diretta della Sbk, per il Gran premio dell’Estoril 2021, serve ora ricordare con precisione gli orari e la programmazione della Superbike in questa domenica 30 maggio: con un’attenzione particolare, dato che sta Italia e Portogallo vi è un’ora di fuso. Facendo i necessari calcoli, vediamo dunque che oggi la Sbk sarà in diretta già alle ore 10.00 italiane per il consueto warm up: 15 minuti di test sulla pista lusitana per verificare set up e condizioni. Appuntamento poi alle ore 12.00 con la Superpole Race, dove verranno assegnati pochi punti validi per il campionato del mondo, mentre gara 2 del Gp dell’Estoril 2021 è prevista solo alle ore 15.00 italiane. Ricordiamo, per la Supersport, principale categoria cadetta, l’appuntamento alle ore 13.30 con gara 2 in Portogallo.

