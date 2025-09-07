Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Francia 2025 Magny Cours: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2 (oggi domenica 7 settembre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU PUNTA AD ALLUNGARE

Le differenze in classifica sono ancora abbastanza ridotte, ma la diretta Sbk sembra prendere la direzione di Toprak Razgatlioglu e allora Nicolò Bulega dovrà provare ad inventarsi qualcosa oggi, domenica 7 settembre 2025, nel giorno che naturalmente assegnerà la maggior parte dei punti in palio nel Gran Premio di Francia 2025 della Superbike sul circuito di Magny Cours.

Ieri infatti in gara-1 di fatto il duello per la vittoria è finito già in partenza: scatto non perfetto di Bulega, Razgatlioglu è scappato via e da quel momento il massimo obiettivo possibile per l’italiano è stato il secondo posto, infine conquistato ma con un ritardo molto netto sul traguardo rispetto al grande rivale.

I numeri dicono che il turco della Bmw ha 31 punti di vantaggio sull’italiano della Ducati, che di per sé sarebbero un margine ancora ampiamente recuperabile, a patto però di spezzare un trend che sta diventando particolarmente significativo. Basta un numero: le ultime dieci gare sono terminate con altrettante vittorie per Razgatlioglu.

Adesso però apriamo una parentesi sugli orari della diretta Sbk: infatti, dopo la Superpole Race che sarà come sempre alle ore 11.00 del mattino, bisognerà aspettare un po’ più del solito per la partenza di gara-2, che infatti avrà luogo sul Circuit de Nevers Magny-Cours solamente alle ore 15.30 del pomeriggio.

GP FRANCIA MAGNY COURS SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà affidata esclusivamente a Sky Sport per gli abbonati, lo stesso discorso di conseguenza sarà valido anche per una visione in diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP FRANCIA 2025 MAGNY COURS, UN TREND DA INVERTIRE

Il tema da mettere sotto la lente d’ingrandimento per la diretta Sbk è quindi la crescita esponenziale di Toprak Razgatlioglu, che sembra essere tornato quello della parte centrale della scorsa stagione, prima dell’infortunio che il turco subì proprio a Magny Cours. Intendiamoci, il campione del Mondo in carica era sempre in agguato, ma la prima parte di stagione aveva visto un Nicolò Bulega davvero eccellente, spesso davanti al turco e frenato soprattutto dalla sfortuna che lo aveva appiedato per due volte ad Assen per noie meccaniche.

Da Misano invece Razgatlioglu non ha più sbagliato nulla, dimostrando una superiorità in alcuni casi addirittura clamorosi. Bulega resta in scia, arriva praticamente sempre secondo e quindi non lo si può criticare, ma per mettere davvero in discussione il titolo iridato del suo grande rivale avrebbe bisogno di un ulteriore salto di qualità, che deve arrivare al più presto perché ormai non manca molto alla fine della stagione. Già oggi può essere un bivio, cosa sancirà la diretta Sbk?