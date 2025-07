DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU E BULEGA ORMAI VICINISSIMI

Il duello è sempre più serrato nella diretta Sbk: siamo a Donington, dove ieri gara-1 ha visto la vittoria di Toprak Razgatlioglu davanti a Nicolò Bulega per il GP Gran Bretagna 2025, il settimo appuntamento di una stagione che di conseguenza con la tappa in Inghilterra è entrata nella seconda metà di un cammino con due soli attori protagonisti.

La classifica del Mondiale Superbike 2025 vede quindi distanze sempre più ridotte fra i due dominatori (e sempre più ampie con il resto del mondo): 312 punti per Nicolò Bulega, 308 per Toprak Razgatlioglu che è quindi staccato di appena quattro lunghezze, davvero nulla se si pensa che già oggi tra Superpole Race e gara-2 ci saranno in palio in totale ben 37 punti.

Aggiungiamo che sembra consolidarsi anche il terzo posto di Danilo Petrucci, che è salito sul gradino più basso del podio anche ieri ma a quota 195 si trova a -117 punti da Bulega. Non c’è comunque da lamentarsi per la diretta Sbk: è un bellissimo duello tra due piloti e anche due Case, Ducati e Bmw, di certo non tutte le categorie motoristiche possono dire lo stesso quest’anno.

Gli orari della diretta Sbk oggi tornano normali per i piloti, ma siano in Gran Bretagna e quindi per effetto del fuso per noi sarà tutto un’ora avanti: tifosi e appassionati potranno quindi seguire alle ore 12.00 italiane la Superpole Race, mentre la partenza di gara-2 è fissata alle ore 15.00.

GP GRAN BRETAGNA DONINGTON SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà affidata a Sky Sport per gli abbonati, mentre su Tv8 avremo solo una differita, motivo per cui saranno solo Sky Go e Now Tv a garantire la diretta streaming video da Donington.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: I TEMI DEL GP GRAN BRETAGNA 2025 A DONINGTON

Ieri gara-1 è stata caratterizzata da diverse cadute, che sinceramente sono state i momenti più emozionanti di una diretta Sbk che ha espresso verdetti chiarissimi circa i valori espressi dai vari protagonisti a Donington. Toprak Razgatlioglu ci ha messo solamente pochi giri per andare in fuga facendo il vuoto rispetto a tutti gli avversari, come ben espresso dagli oltre sei secondi e mezzo di vantaggio sulla linea del traguardo anche nei confronti del grande rivale per la conquista del Mondiale 2025 della Superbike.

Nicolò Bulega dovrà di conseguenza riflettere, perché sembra mancare non poco alla Ducati per provare a mettere in difficoltà il pilota turco della Bmw. D’altronde Bulega è stato a sua volta superiore a tutti gli altri, con oltre cinque secondi di margine su Danilo Petrucci; come se non bastasse, il pilota del team Barni ha avuto un ampio margine sul quarto posto di Andrea Locatelli, ai piedi del podio ma senza particolari rimpianti considerato il netto ritardo rispetto ai primi tre della diretta Sbk.