DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA DOMINA ANCHE LA SUPERPOLE RACE!

Nicolò Bulega ha vinto la Superpole Race: anche la diretta Sbk della domenica nel Gp Italia 2025 a Cremona si apre nel segno del reggiano, che porta la sua Ducati ufficiale a un successo netto, con quasi un secondo e mezzo di vantaggio su Toprak Razgatlioglu che ancora una volta si deve accontentare della piazza d’onore e perde altro terreno prezioso nel Mondiale Superbike. I due volano: Alvaro Bautista, terzo oggi come ieri in gara-1 (il podio è identico rispetto al sabato pomeriggio), accusa 6 secondi dal turco della Bmw, in questo momento Bulega e Razgatlioglu fanno decisamente un altro sport. Quarta posizione per un Sam Lowes ancora concreto, poi Danilo Petrucci – sesto – è il primo di tre italiani che si piazzano consecutivamente.

Diretta Sbk Superbike/ Nicolò Bulega ha vinto gara-1, che dominio! GP Italia 2025 Cremona (3 maggio)

Gli altri sono Andrea Locatelli e Andrea Iannone, mentre a chiudere la zona punti è Michael Van der Mark. In classifica Bulega sale a 173 punti e adesso ha 29 lunghezze di vantaggio su Razgatlioglu; Locatelli con 110 punti conserva per un solo punticino il terzo posto dall’assalto di Bautista, bene Lowes che si porta a 60 accorciando su Iannone (66), per Petrucci invece i punti diventano 94. Adesso naturalmente la diretta Sbk prosegue con gara-2 per il Gp Italia 2025, vedremo se a Cremona questi rapporti di forza saranno confermati. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK/ Superbike: Bulega primo in FP2! Classifica tempi (Gp Italia 2025 Cremona, oggi 2 maggio)

SUPERPOLE RACE E GARA-2 GP ITALIA CREMONA, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà con gara-2 anche in chiaro su Tv8, tutto invece su Sky Sport da Cremona per gli abbonati, le due emittenti garantiranno inoltre la diretta streaming video con i propri siti e app.

SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

Pochissimi minuti alla Superpole Race, per approcciare la domenica in compagnia della diretta Sbk possiamo fare il punto sulla classifica del Mondiale Piloti 2025 dopo gara-1 del Gran Premio d’Italia 2025 a Cremona. Nicolò Bulega ha consolidato il proprio primato grazie al successo tutto italiano con la sua Ducati, però Toprak Razgatlioglu e la Bmw hanno limitato benissimo i danni con il secondo posto, per cui i punti di vantaggio di Bulega sono saliti da 21 a 26. Per la precisione, 161 punti per Bulega contro i 135 di Razgatlioglu.

DIRETTA SBK/ Superbike Gp Olanda 2025: Andrea Locatelli ha vinto gara-2, Bulega flop! (Gp Olanda 2025)

Poi resta fermo a 107 Andrea Locatelli e quindi la coppia di testa sta andando in fuga, mentre l’italiano della Yamaha deve stare molto attento alla risalita di Alvaro Bautista, che con il terzo posto di ieri è salito a quota 102 punti. Un po’ più indietro, segnaliamo il quarto posto con cui Andrea Iannone è salito a 64 punti. I numeri sono importanti, ma le emozioni sulla pista sono certamente meglio, andiamo a Cremona allora per riaccendere ancora una volta la diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SBK SUPERBIKE: UNA GRANDE DOMENICA A CREMONA

La diretta Sbk ci porta a Cremona, sede del GP Italia 2025: ieri i due dominatori della Superbike hanno fatto gara a sé, infine Nicolò Bulega si è preso una perentoria vittoria staccando in realtà in modo chiarissimo anche Toprak Razgatlioglu, oggi è attesa la replica anche doppia, dal momento che come sempre la domenica sarà il giorno di ben due corse per le derivate di serie. Ricordiamo allora in breve gli orari della diretta Sbk, anche se saranno quelli soliti in Europa: alle ore 11.00 la Superpole Race, poi avremo gara-2 naturalmente alle ore 14.00.

Cremona ha indicato dei valori molto chiari ieri nel primo atto della diretta Sbk, anche se ne ha un po’ risentito lo spettacolo. Belle sportellate all’inizio fra Bulega e Razgatlioglu, poi Nicolò ha preso il largo per una vittoria indiscutibile, mentre il turco non ha avuto problemi a prendersi la piazza d’onore, con Alvaro Bautista a sua volta terzo senza discussione, molto dietro ai primi due ma altrettanto nettamente davanti a tutti gli altri. Che cosa potrà essere cambiato in una notte? Ce lo dovrà dire la diretta Sbk nelle prossime ore…

DIRETTA SBK SUPERBIKE: I PROTAGONISTI E IL GRANDE RITORNO

Insomma, i valori della diretta Sbk dovrebbero essere chiari ed è un orgoglio che Nicolò Bulega stia facendo nettamente meglio anche di Toprak Razgatliogliu e del compagno di squadra in Ducati ufficiale, cioè ovviamente Alvaro Bautista. Il centauro italiano ha avuto un meraviglioso inizio di stagione, senza i due ritiri per problemi meccanici ad Assen la fuga sarebbe nettissima, ma pure il +26 attuale sul turco è un bel margine di vantaggio, sperando naturalmente che possa ulteriormente aumentare oggi.

Per la diretta Sbk però ci sembra giusto ricordare anche un grande ritorno: Cremona infatti è sede del ritorno alle gare di Jonathan Rea dopo l’infortunio che lo ha tagliato fuori da tutti i precedenti Gran Premi stagionali. Una rincorsa non facile per il campione nordirlandese, anche perché l’anno scorso Rea era assente a Cremona a causa di un altro infortunio, quindi non aveva mai girato in carriera sul circuito lombardo. Ieri è stato niente più che diciannovesimo in gara-1, oggi Jonathan Rea sarà in grado di mostrare segnali di crescita?