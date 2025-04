DIRETTA SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

Comincia naturalmente con la Superpole Race la domenica della diretta Sbk ad Assen, facciamo allora il punto sulla classifica del Mondiale Piloti della Superbike dopo la meravigliosa tripletta italiana nella gara-1 di ieri pomeriggio per il GP Olanda 2025. Saldamente al comando c’è Nicolò Bulega, che finora ha raccolto quattro vittorie e tre secondi posti in sette gare, per un totale di 136 punti, che non sarà la perfezione ma poco ci manca.

Inizia quindi ad esserci una certa pressione sul campione del Mondo Toprak Razgatlioglu, secondo con 95 punti, frutto di tre vittorie, un secondo e un quarto posto, ma anche un paio di gare concluse fuori dai punti. Ci fa poi molto piacere segnalare il tandem formato da Andrea Locatelli e Danilo Petrucci al terzo posto a quota 76 punti, mentre la caduta di ieri mette in evidente difficoltà all’interno del team Ducati Alvaro Bautista, che con 59 punti ne ha meno della metà rispetto a Bulega. Oggi però in palio ce ne saranno ben 37, diamo allora il via alla diretta Sbk! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV GP OLANDA ASSEN

La diretta Sbk in tv oggi sarà secondo le modalità consuete: gara-1 in chiaro su Tv8, visione integrale da Assen invece su Sky Sport per gli abbonati, le due emittenti con siti e app garantiranno inoltre la diretta streaming video.

SBK SUPERBIKE: GLI ITALIANI SOGNANO ANCORA AD ASSEN

Dopo la meravigliosa tripletta italiana di ieri, è giustamente molto alta l’attesa per la diretta Sbk anche oggi, domenica 13 aprile. Siamo sempre al GP Olanda 2025 e quindi sul mitico circuito di Assen, che in gara-1 ha promosso a pieni voti Nicolò Bulega, che nel primo giro ha ingaggiato una bella lotta con Andrea Locatelli e poi è volato via verso la vittoria con un monologo impareggiabile per tutti gli avversari, semplicemente il migliore. Il secondo grande protagonista è stato proprio Locatelli, che con la Yamaha si è dovuto inchinare solo a Bulega, ma ha fatto a sua volta un capolavoro per conquistare la piazza d’onore.

Dulcis in fundo, ecco il terzo posto di Danilo Petrucci, che nel finale ha acciuffato e poi sorpassato Toprak Razgatlioglu, costretto a rimanere ai piedi del podio. In gare dallo svolgimento “normale” era da un anno che il turco saliva sempre sul podio e questo è un dato che la dice lunga sul significato tecnico della tripletta italiana, per ognuno dei tre centauri che ne è stato protagonista. A questo punto abbiamo comprensibilmente l’acquolina in bocca per la diretta Sbk, anche perché Nicolò Bulega sta tentando un primo accenno di fuga nella classifica del Mondiale Superbike, forte di 41 punti di vantaggio sullo stesso Razgatlioglu.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP OLANDA 2025, GLI ORARI E GLI SPUNTI DELLA DOMENICA

Insomma, speriamo di avervi fatto venire voglia di seguire la diretta Sbk, allora è doveroso ricordare che la domenica della Superbike seguirà gli orari classici europei. Bulega, Locatelli, Petrucci e compagnia scenderanno in pista innanzitutto per la Superpole Race alle ore 11.00 italiane, mentre la partenza di gara-2 del GP Olanda 2025 sarà alle ore 14.00. L’autorevolezza con cui Bulega ha condotto una gara in fuga solitaria ci dice che Nicolò sembra avere fatto il definitivo salto di qualità ed è quindi pronto a lottare davvero fino in fondo per il titolo Mondiale.

L’anno scorso ci era riuscito grazie all’infortunio che aveva messo Razgatlioglu fuori causa per un paio di Gran Premi, ma onestamente il turco aveva dominato. Quest’anno Toprak resta ovviamente fortissimo, vedi tripletta di Portimao come dimostrazione, ma finora ci è sicuramente piaciuto di più Bulega, sempre secondo in Portogallo e per il resto vincitore di ogni appuntamento fra Phillip Island e il sabato di Assen. Inoltre c’è davvero tantissima Italia, con Locatelli e Petrucci che in questo momento condividono il terzo posto a 76 punti: cosa chiedere di più alla diretta Sbk?