Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Portogallo 2025 Estoril, Superpole Race e gara-2: orario, risultato live e vincitori (oggi 12 ottobre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU NON SI FERMA!

C‘è davvero poco da fare: Toprak Razgatlioglu ha vinto anche la Superpole Race del Gp Portogallo 2025 e questo ci dice, per la diretta Sbk, che il suo vantaggio nel Mondiale Superbike sale a 44 punti, perché se non altro Nicolòà Bulega ha ottenuto il secondo posto come quasi sempre gli è capitato in stagione, il reggiano della Ducati rifiuta di alzare bandiera bianca e fino all’ultimo giro ha lottato per vincere la gara corta della domenica mattina, lasciando aperto un breve spiraglio perché difficilmente oggi Razgatlioglu sarebbe campione, ma questo chiaramente bisognerà comunque vederlo.

Da segnalare il terzo posto di Alvaro Bautista che però è arrivato staccatissimo dai primi, altra costante di questa diretta Sbk con i primi due che fanno uno sport a parte; quarto Andrea Locatelli e quinto Andrea Iannone, entrambi hanno approfittato delle cadute di Jonathan Rea e Alex Lowes che stavano disputando una bella gara ma devono chiudere con zero punti, chiaramente però ogni singolo discorso sul Mondiale Superbike è ora legato alla lotta tra Raztaglioglu e Bulega con la speranza che almeno possa arrivare sino a Jerez, ma come detto appuntamento a gara-2 del Gp Portogallo 2025… (agg. di Claudio Franceschini)

GP PORTOGALLO SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà sia in chiaro per tutti su Tv8 sia per gli abbonati su Sky Sport, almeno per gara-2, mentre sarà necessario l’abbonamento per seguire anche la Superpole Race. La visione in diretta streaming video sarà su Sky Go o Now Tv, ma per gara-2 anche tramite il sito di Tv8.

SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

La diretta Sbk sta per ricominciare con la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo 2025, arriviamo da un sabato emozionante per la Superbike a Estoril e allora adesso riviviamo gara-1 seguendo le parole in conferenza stampa del vincitore Toprak Razgatlıoglu. Il turco si era complicato la vita con una brutta partenza e quindi ha dovuto rimontare: “Sono molto felice ma in gara ho spinto forte, specialmente all’inizio. A metà gara Nicolò ha iniziato a prendermi e allora mi sono detto di essere pronto a lottare”.

Non sono mancati dei brividi (“ho perso l’anteriore e sono quasi caduto”), ma infine Bulega ha avuto dei problemi di grip e “negli ultimi due o tre giri ho guidato molto rilassato”. Il Mondiale tuttavia non è ancora vinto e quindi Razgatlioglu si vuole ancora migliorare: “Se riuscissi a migliorare in alcune curve, domani (oggi, ndr) potremmo andare ancora più forte”. Inizieremo a capirlo fra pochissimo a Estoril, adesso infatti è il momento di far ripartire la diretta Sbk con la Superpole Race! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SBK SUPERBIKE: GP PORTOGALLO 2025, BULEGA DEVE CERCARE LA RIMONTA

Siamo forse all’ultima grande occasione per Nicolò Bulega di tenere ancora aperti i giochi nel Mondiale Superbike: oggi, domenica 12 ottobre, la diretta Sbk ci proporrà infatti Superpole Race e gara-2 per il GP Portogallo 2025 sul circuito di Estoril, ieri Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1 e quindi adesso per l’italiano c’è un passivo di 41 punti da provare a colmare.

Ci sarà ancora il weekend di Jerez, che come tutti metterà palio 62 punti, per cui almeno per la matematica Nicolò Bulega dovrebbe andare in Spagna ancora con delle speranze, a meno che succeda un disastro oggi. Con un passivo molto ampio sarebbe però una ipotesi di fatto puramente teorica, servirebbe almeno ripetere quanto fatto due settimane fa in Aragona.

Ricorderete infatti che a fine settembre Nicolò Bulega visse una domenica meravigliosa, nella quale vinse entrambe le corse del giorno sempre davanti a Razgatlioglu, recuperando 8 punti e rilanciando speranze che però si sono nuovamente raffreddate ieri, quando il turco ha vinto gara-1 di Estoril rimontando dopo una brutta partenza che aveva forse illuso Bulega.

Ieri avevamo scherzosamente introdotto l’evento di Estoril come la “penultima spiaggia” per la diretta Sbk, in considerazione del fatto che si gareggia davvero vicino al mare in Portogallo, ma con l’attuale situazione di classifica questa potrebbe anche essere l’ultima spiaggia per le speranze del pilota Ducati di diventare il campione del Mondo della Superbike.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: ORARI E ARGOMENTI DEL GIORNO AD ESTORIL

L’incidenza altissima della posta in palio ad Estoril è quindi più che evidente e potrebbe aumentare l’interessa circa gli eventi della domenica della Superbike, a maggior ragione pensando che questa è un’anomala settimana senza gli altri principali campionati motoristici.

Le derivate di serie di conseguenza si prendono tutta la scena ma lo faranno un’ora più tardi rispetto al solito: quindi per la Superpole Race l’appuntamento sarà alle ore 12.00 italiane e poi alle ore 15.00 per dare il via ai 21 giri di gara-2 sul tracciato lusitano, presenza quasi fissa dal 2020 in poi (con l’eccezione del 2023) nel calendario del Mondiale Superbike.

Le curiosità storiche hanno tuttavia incidenza molto relativa quando in ballo c’è un Mondiale: come già accennato, è difficile che il verdetto arrivi già oggi, perché Razgatlioglu dovrebbe guadagnare altri 21 punti su Bulega, ma certamente un ulteriore allungo del turco o anche un sostanziale “pareggio” avrebbero il sapore di una sentenza, che Nicolò deve rimandare a Jerez de la Frontera riuscendo a battere il rivale, come in verità gli è riuscito in appena due delle ultime sedici gare per la diretta Sbk, cioè appunto le due della domenica in Aragona. Si potrà ripetere l’exploit? Ne va delle sorti del Mondiale…