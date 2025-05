DIRETTA SBK SUPERBIKE: BULEGA HA VINTO GARA-2!

Grande colpo di Nicolò Bulega che ha vinto gara-2 del Gp Repubblica Ceca 2025 Most: bellissimo finale di weekend per la diretta Sbk con il successo del reggiano che per appena due centesimi sorpassa Toprak Razgatlioglu ed evita che il podio sia ancora una volta identico a quello delle due precedenti gare, perché Danilo Petrucci ancora una volta è staccatissimo e si prende la bellezza di 16 secondi da Bulega e Razgatlioglu, il che ci dice ancora una volta che le modifiche al regolamento per aumentare la competizione in Superbike stanno funzionando al contrario.

Petrucci comunque precede Sam Lowes che si conferma veloce, poi Remy Gardner con la Yamaha clienti che fa meglio della ufficiale di Andrea Locatelli, nono, e Jonathan Rea tredicesimo in ripresa; ottimo ottavo posto per Yari Montella, ma nella classifica Sbk Bulega guadagna 5 preziosissimi punti su Razagatlioglu su una pista molto favorevole al turco e torna a +31, salto comunque di Locatelli che adesso è attaccato alla terza posizione di Alvaro Bautista che finisce a terra come Xavi Vierge e Tito Rabat. (agg. di Claudio Franceschini)

GP REPUBBLICA CECA MOST SUPERPOLE RACE E GARA-2, DIRETTA SBK SUPERBIKE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk in tv oggi sarà in chiaro su Tv8 solamente per la Superpole Race, mentre gara-2 andrà in differita; copertura completa invece su Sky Sport da Most per gli abbonati, Sky Go e Now Tv garantiranno inoltre la diretta streaming video.

SBK SUPERBIKE: COMINCIA GARA-2!

Siamo finalmente in pista per gara-2, la diretta Sbk ci accompagna verso l’ultimo atto del weekend nel Gp Repubblica Ceca 2025. Avevamo detto che a Most il grande favorito sarebbe stato Toprak Razgatlioglu, e finora il turco non ha deluso le attese vincendo sia gara-1 che la Superpole Race, dimostrandosi velocissimo fin dalle prove libere del venerdì per poi confermarsi in gara. Tutto sommato a Nicolò Bulega sta andando bene: il reggiano ha avuto anche fortuna nel non farsi male nella bruttissima caduta della FP1 e ha limitato i danni, prendendosi sempre il secondo posto.

Se alla fine del Gp Repubblica Ceca 2025 il leader del Mondiale Superbike dovesse aver perso solo 13 punti nei confronti di Razgatlioglu sarebbe un ottimo affare, anche perché arriveranno piste maggiormente favorevoli alla Ducati e la rossa ha comunque fatto vedere di essere superiore alla Bmw in termini generali. Ora però si tratta di scoprire cosa succederà in gara-2 perché potrebbe emergere anche qualche protagonista a sorpresa, dunque mettiamoci comodi e torniamo a far parlare il tracciato di Most perché la diretta Sbk torna a farci compagnia tra pochi minuti! (agg. di Claudio Franceschini)

SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU VINCE LA SUPERPOLE RACE!

Toprak Razgatlioglu ha vinto la Superpole Race del Gp Repubblica Ceca 2025: a Most inizia così la diretta Sbk della domenica, con il turco della Bmw che rispetta il pronostico e si prende i 12 punti facendo al momento doppietta, ma la buona notizia è che Nicolò Bulega, pur staccato di quasi due secondi, limita i danni con il secondo posto e dunque in classifica rimane saldamente al comando con 227 punti, contro i 201 di Razgatlioglu che dunque adesso ne deve recuperare 26, corsa apertissima al Mondiale Superbike ma con Bulega che sta davvero gestendo nel migliore dei modi la situazione.

Ottimo terzo posto per Danilo Petrucci: il podio della Superpole Race è dunque identico a quello di gara-1 nel Gp Repubblica Ceca 2025, l’azzurro sale così a 130 punti e mette ulteriore pressione ad Alvaro Bautista che, quinto al traguardo, si porta a 141. Abbiamo poi il quarto posto per un ritrovato Sam Lowes, a completare la zona punti ci sono Iker Lecuona, Alex Lowes, Xavi Vierge e Andrea Locatelli che per appena due decimi precede il compagno di Yamaha Jonathan Rea, non ancora al 100% ma comunque capace di mettersi a ridosso dei primi nove. Vedremo cosa succederà nella diretta Sbk con gara-2… (agg. di Claudio Franceschini)

SBK SUPERBIKE: VIA ALLA SUPERPOLE RACE!

Tutto davvero pronto per la diretta Sbk della domenica, il Mondiale Superbike riparte dalla Superpole Race del Gp Repubblica Ceca 2025 e anche ieri abbiamo visto come il circuito di Most sia veramente il regno di Toprak Razgatlioglu, che ha vinto gara-1 riducendo il margine in classifica nei confronti di Nicolò Bulega. Il reggiano però si è difeso alla grande: la brutta caduta del venerdì non ha avuto troppe conseguenze per il primo in classifica, che comanda ancora con un vantaggio di 29 punti nei confronti del campione del mondo in carica anche se probabilmente dovrà accettare che in questa tappa il suo margine si riduca.

Staremo a vedere, ma intanto grandi indicazioni sono arrivate da Danilo Petrucci che ora può anche insidiare la terza posizione di Alvaro Bautista, cui deve recuperare 13 punti, e intanto ha staccato un Andrea Locatelli comunque positivo con la Yamaha. Da qui c’è poi un abisso nel Mondiale Superbike con Sam Lowes sesto in classifica a -35 da Locatelli; ora però torniamo a concentrarci su quanto vedremo in pista a cominciare da questa mattina, possiamo finalmente metterci comodi perché la diretta Sbk ci accompagna alla Superpole Race del Gp Repubblica Ceca 2025! (agg. di Claudio Franceschini)

SBK SUPERBIKE: BULEGA IN DIFESA A MOST?

Un weekend non semplice per Nicolò Bulega dopo la caduta del venerdì a Most, sede del GP Repubblica Ceca 2025 che è il quinto appuntamento stagionale con la diretta Sbk. La certezza è che quest’anno nella Superbike ci sono due piloti nettamente più forti di tutti gli altri, cioè ovviamente l’italiano della Ducati e il suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, che l’anno scorso aveva dominato in terra ceca e ieri ha cominciato sulla stessa lunghezza d’onda, firmando la pole position e poi anche la vittoria in gara-1 proprio davanti a Bulega, che si è comunque difeso più che egregiamente.

Poche sorprese nei nomi dei campioni più attese, lo stesso si può dire degli orari della domenica per la diretta Sbk, cioè alle ore 11.00 la Superpole Race, poi gara-2 con partenza alle ore 14.00. Con l’unica eccezione di un successo di Andrea Locatelli ad Assen, Bulega e Razgatlioglu si sono spartiti tutte le vittorie e la classifica del Mondiale Superbike 2025 è chiarissima: primo l’italiano con 218 punti contro i 189 del turco, sono 29 lunghezze di differenza in un duello che promette di farci compagnia fino all’autunno e nel quale tutti gli altri invece rischiano di essere solo comprimari.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU SU UNA PISTA CHE AMA

La diretta Sbk ieri ha restituito il sorriso a Danilo Petrucci, che si è preso il terzo gradino del podio, che quasi sempre è l’obiettivo massimo per chi non si chiami Bulega o Razgatlioglu. In effetti, già la terza posizione di Alvaro Bautista è a quota 136 punti, con il veterano spagnolo che onestamente non sembra in grado di ribaltare le gerarchie interne in Ducati e diventare il principale rivale del campione del Mondo in carica Razgatlioglu, che dal canto suo proverà a sfruttare al meglio la domenica su una pista che ama.

L’anno scorso il turco aveva dominato su molte piste, quindi non si può dire che fosse stato anomalo lo show a Most, però è certamente molto significativo il fatto che Razgatlioglu si sia ripetuto anche ieri nella diretta Sbk. In partenza era stato superato da Bulega, ma quando gli è tornato davanti ha subito fatto un ritmo molto alto, che l’italiano non è riuscito a reggere, forse anche per i postumi della già citata caduta. L’andamento tattico potrebbe essere simile anche oggi, o almeno questo è l’auspicio dal punto di vista dell’iridato in carica…