Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole Race e gara-2 GP Spagna 2025 Jerez: orari, cronaca, risultati e classifiche (oggi domenica 19 ottobre)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: IN PISTA PER LA SUPERPOLE RACE

La Superpole Race prenderà il via fra pochissimi minuti e ci sono ottime possibilità che sia il momento del verdetto nella diretta Sbk, dal momento che a Toprak Razgatlioglu basterebbe un settimo posto per diventare campione del Mondo matematicamente, anche in caso di una vittoria per Nicolò Bulega. Innanzitutto bisogna sottolineare lo stratosferico rendimento di entrambi, dal momento che in due hanno già conquistato 1166 punti. Basterebbe ad esempio dire che Bulega in tutta la stagione per quattro volte non ha raccolto punti, ma nelle altre trenta corse finora disputate ha raccolto dodici vittorie e diciotto secondi posti.

Differenza minima per Toprak Razgatlıoglu, che infatti ha un quarto e un ottavo posto nel complicato weekend di Assen, per il resto due volte non è andato a punti e nelle restanti trenta occasioni vanta ventuno vittorie più nove secondi posti. Morale della favola, nessuno dei due è mai stato nemmeno una volta terzo, posizione che invece è andata per ben diciassette volte ad Alvaro Bautista. Adesso è arrivato l’ultimo giorno, quali saranno i verdetti definitivi della diretta Sbk? Parola a Jerez! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPERPOLE RACE E GARA-2 SUPERBIKE GP SPAGNA, DIRETTA SBK STREAMING VIDEO E TV

Brutte notizie per gli appassionati oggi, la diretta Sbk in tv sarà per il GP Spagna 2025 da Jerez solo su Sky Sport per gli abbonati, in chiaro su Tv8 invece ci saranno le differite di Superpole Race e gara-2 una dopo l’altra dalle ore 15.25. Di conseguenza la diretta streaming video della Superbike sarà solo con Sky Go e Now Tv.

SBK SUPERBIKE: A JEREZ SIPARIO CON UNA PICCOLA SPERANZA PER BULEGA

La speranza è l’ultima a morire, si deve affidare alla saggezza popolare Nicolò Bulega per giocarsi le ultime chance di diventare campione del Mondo 2025 della Superbike al termine della diretta Sbk che oggi, domenica 19 ottobre, sarà ancora protagonista da Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna 2025, ultimo atto delle derivate di serie.

Quello che il pilota Ducati può fare è vincere e sperare, ieri Nicolò Bulega è stato perfetto perché prima ha firmato la pole position con il nuovo record della pista, poi ha conquistato la vittoria in gara-1 andando in fuga praticamente dal primo giro per tenere ancora viva la fiammella della speranza in un Mondiale comunque meraviglioso per lui, che vanta il già straordinario bottino di 566 punti.

Il secondo posto tuttavia è stato più che sufficiente a Toprak Razgatlioglu per conservare un rassicurante margine di vantaggio e fare un ulteriore passo avanti verso la conferma come campione iridato anche al termine del Mondiale 2025 della Superbike, per festeggiare con la Bmw prima di passare dal 2026 a gareggiare nella MotoGp.

Per Toprak Razgatlioglu infatti adesso ci sono 600 punti tondi, il +34 è praticamente una certezza quando in palio restano solamente 37 punti. Questo ci indica che il verdetto ha ottime probabilità di arrivare già nella Superpole Race, che come al solito aprirà la diretta Sbk della domenica con la partenza alle ore 11.00 per la gara breve, nella quale al turco basterebbe il settimo posto anche con una vittoria di Bulega.

DIRETTA SBK SUPERBIKE, GP SPAGNA 2025: RAZGATLIOGLU A UN PASSO DAL MONDIALE

Insomma, solo un imprevisto per Razgatlioglu rimanderebbe il verdetto a gara-2, con la quale calerebbe definitivamente il sipario sulla diretta Sbk della stagione 2025 e per la quale l’appuntamento sarà naturalmente alle ore 14.00. Per essere chiari, anche con un ipotetico 12-0 di Bulega nella gara breve, il vantaggio di Toprak sarebbe a quel punto ancora di 22 punti. Tutto è molto chiaro: Bulega deve vincere entrambe le gare e ce la potrebbe benissimo fare, il punto è che devono anche esserci due imprevisti per Razgatlioglu per pensare al ribaltone.

Il turco tuttavia verosimilmente saluterà la Superbike da campione del Mondo prima di passare in MotoGp, primo turco di sempre nella categoria, in sella a una Yamaha del team Pramac. Stanno quindi per chiudersi otto anni nei quali Toprak Razgatlioglu è sempre stato un meraviglioso protagonista della diretta Sbk, dal 2021 in poi è sempre stato o primo o secondo nella classifica finale del Mondiale Piloti delle derivate di serie, sia con la Yamaha sia con la Bmw, di certo sarà un momento particolare per una categoria che dovrà salutare una delle stelle più luminose della sua storia recente.