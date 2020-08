Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv: Superpole Race e gara-2 Gp Spagna Jerez

La diretta Sbk del Gp Spagna 2020 a Jerez culminerà con gli ultimi appuntamenti della Superbike previsti sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera, che sta ospitando il secondo Gran Premio del Mondiale Sbk 2020, il primo in Europa e soprattutto il primo del calendario rivisto e modificato a causa del lunghissimo stop imposto dalla pandemia di Coronavirus, che aveva negli scorsi mesi bloccato anche la Sbk dopo il debutto di ormai ben cinque mesi fa a Phillip Island. Oggi domenica 2 agosto 2020 è dunque il giorno dedicato alla Superpole Race, che era stata la grande novità del 2019, e poi naturalmente a gara-2. Stiamo vivendo a Jerez quella che è di fatto una nuova partenza della stagione, come è normale che sia dopo cinque mesi di pausa forzata: quanto era successo in Australia naturalmente vale per la classifica, ma da adesso comincia un “nuovo” Mondiale Superbike, con ritmi serrati e nuove regole imposte dai protocolli di sicurezza. Già ieri abbiamo vissuto forti emozioni con la Superpole e gara-1, che cosa potrà invece succedere oggi?

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare una bella notizia: gara-2 sarà infatti visibile in tempo reale in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando, mentre la Superpole Race sarà in differita alle ore 13.00. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2020 a Jerez de la Frontera resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno prima della nuova Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti – da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono -, poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. A Jerez de la Frontera stiamo vivendo naturalmente un weekend caratterizzato dai normali orari europei, che però sarà bene ribadire dopo una lunghissima sosta per la pandemia che ha cambiato il mondo. Oggi, domenica 2 agosto 2020, la diretta Sbk della giornata a Jerez comincerà alle ore 9.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara alle ore 12,30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



