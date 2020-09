Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: tempi Superpole e gara 1 Gp Teruel 2020

Sabato interamente dedicato alla diretta della Sbk: i nostri beniamini del Mondiale di Superbike dunque tornano sulla pista di Aragon per la seconda decisiva giornata del Gran Premio di Teruel 2020, uno dei doppi Gp che la federazione ha inserito nel calendario, completamente rinnovato, per il post pandemia. Dunque sotto i riflettori saranno le medesime curve che ci hanno fatto emozionare solo sette giorni fa per la prima prova di Aragon: e che certo anche oggi ci regaleranno scintille, come già occorso anche ieri, nelle prime sessioni di prove libere. Dopo tutto è in questo sabato che con gara 1 verranno assegnati i primi punti in palio per la classifica iridata dei piloti, dove è rovente battaglia tra Rea e Redding per la vetta della graduatoria. Ma ovviamente non saranno solo i due britannici i protagonisti più attesi: anzi questa parte della stagione della Sbk, post pandemia ci sta regalando parecchi colpi di scena e protagonisti a sorpresa. E chissà che dopo un lungo duopolio Redding-Rea oggi possiamo applaudire a un volto nuovo sul primo gradino del podio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, possiamo comunque ricordare una buona notizia: gara-1 sarà infatti visibile in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando, anche se in differita di poche ore In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Teruel 2020 al Motorland Aragon resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1, GP TERUEL 2020

Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara 1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara 2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica piloti, sia pure dimezzati rispetto alle due gare “lunghe”. Come è facile immaginare poi anche per questo sabato ci attenderà in programma coi normali orari europei: oggi, sabato 5 settembre, la giornata della diretta Sbk da Aragon comincerà alle ore 9.00 del mattino con la brevissima terza sessione di prove libere FP3; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike per il Gran Premio di Teruel 2020, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara 1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.40 e la gara invece alle ore 15.15.



