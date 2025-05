DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU IN POLE POSITION!

Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position nella diretta Sbk a Most, infatti il pilota turco della Bmw è stato il più veloce nella Superpole per il Gp Repubblica Ceca 2025. Per la precisione, Toprak Razgatlioglu ha fermato il cronometro sul tempo di 1’30”397 per precedere di appena 33 millesimi il grande rivale Nicolò Bulega, con il quale il duello si annuncia meraviglioso in gara-1, che come sempre ci farà compagnia oggi pomeriggio dalle ore 14.00.

La prima fila è completata da un ottimo Danilo Petrucci, anche se in questo caso saliamo a un distacco di oltre due decimi. Molto bravo fra gli italiani anche Yari Montella che ha chiuso al settimo posto, gli altri invece sono tutti fuori dalla top 10, cominciando da Andrea Locatelli che è giusto undicesimo alle spalle di Alvaro Bautista, a sua volta certamente deluso dal verdetto della Superpole. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA SBK

COME VEDERE LA DIRETTA SBK SUPERBIKE: GP REPUBBLICA CECA 2025 MOST IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sbk sarà in tv su Sky Sport MotoGp al numero 208 del decoder, naturalmente gli abbonati potranno seguire la giornata della Superbike anche in diretta streaming video grazie a Sky Go o Now Tv.

A CACCIA DELLA SUPERPOLE!

È nuovamente tempo di diretta Sbk, siamo a pochi minuti dal via della Superpole per il Gp Repubblica Ceca 2025 che ricordiamo essere il quinto appuntamento stagionale. Prima che i piloti tornino a sfrecciare sul circuito di Most vale la pena fare un piccolo riassunto di come sono andate le precedenti qualifiche della Superbike: tre piloti sono riusciti a vincere la Superpole, l’unico in grado di ripetersi è stato Nicolò Bulega che era stato primo sulla griglia in Australia per poi affermarsi anche a Cremona, ricordando che in entrambi i casi aveva poi centrato la tripletta in gara-1, Superpole Race e gara-1.

La Superpole però aveva portato bene anche a Toprak Razgatlioglu, che l’aveva timbrata in Portogallo e aveva dominato le tre gare di Portimao; l’unica eccezione è rappresentata da Sam Lowes, primo nelle qualifiche ad Assen ma incapace di salire sul primo gradino del podio nei momenti del Gp Olanda. Dunque, possiamo dire che nel 75% dei casi chi ha fatto la Superpole ha poi dominato il weekend della Superbike: sarà così anche nel Gp Repubblica Ceca 2025? Scopriamolo insieme, la diretta Sbk torna a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

PRIMI PUNTI IN PALIO A MOST!

Nella giornata dedicata alla diretta Sbk ci attende un bel sabato 17 maggio: siamo naturalmente al Gp Repubblica Ceca 2025 e sul tracciato di Most è arrivato il momento della Superpole, la denominazione ufficiale delle qualifiche che determineranno lo schieramento di partenza per gara-1, ma anche la prima fila di gara-2 che si correrà domenica. Oggi dunque, come sempre quando si parla del sabato, sono in palio i primi punti per il Mondiale Superbike: se alle ore 11:00 avremo la Superpole, alle ore 14:00 la diretta Sbk ci farà compagnia con gara-1 che assegna punti pieni ai piloti.

Da vedere quello che succederà, intanto noi possiamo dire che le prove libere del venerdì ci hanno consegnato un Toprak Razgatlioglu affamato di riscatto e a caccia di rimonta nei confronti di Nicolò Bulega, che invece ha incontrato qualche difficoltà in più anche rispetto al compagno di squadra Alvaro Bautista ma soprattutto è finito a terra prendendo un bel colpo alla schiena. Brillante Danilo Petrucci e in risalita Alex Lowes, ma ora con il Gp Repubblica Ceca 2025 Most è tempo di scoprire cosa succederà in gara, non prima di aver assistito alla FP3 nella diretta Sbk.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: COSA ASPETTARSI DAL GP REPUBBLICA CECA 2025 MOST

Con la diretta Sbk ci lanciamo soprattutto verso gara-1 del Gp Repubblica Ceca 2025 Most, intanto possiamo dire che il venerdì ci ha riservato qualche sorpresa come l’ottima prova del mattino di Bahattin Sofuoglu, turco che in sella alla Yamaha clienti ha girato praticamente sui tempi della Yamaha ufficiale di Andrea Locatelli (che infatti lo ha preceduto per questione di centesimi, non riuscendo a essere competitivo come avrebbe voluto e potuto) e Jonathan Rea, quest’ultimo tra l’altro abbastanza in crisi ma, ricordiamo, anche reduce da un infortunio.

Le buone risposte le ha certamente fornite Razgatlioglu, che nelle prime uscite del Mondiale Superbike ha dovuto accettare che Bulega sia più competitivo nel pacchetto. A proposito: il reggiano è stato protagonista di una brutta caduta durante la FP1 ed è stato portato al centro medico per un check up, la speranza è quella che oggi sia regolarmente in pista per Superpole e gara-1 del Gp Repubblica Ceca 2025 Most e che non si tratti di nulla di grave, intanto noi aspettiamo che la diretta Sbk torni a farci compagnia con un sabato davvero ricco di spunti ed entusiasmante.