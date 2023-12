DIRETTA/ Scafati Brescia (risultato 26-23) streaming video tv: Nunge show! (basket A1, 3 dicembre 2023)

DIRETTA SCAFATI BRESCIA (RISULTATO LIVE 26-23): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta tra Scafati e Brescia si è concluso con un risultato di 26-23 a favore di Scafati. La squadra di casa è riuscita a guadagnare un leggero vantaggio grazie a un’ottima prestazione di Nunge. Durante questo periodo iniziale, Nunge ha dimostrato una notevole efficacia sia in attacco che in difesa, contribuendo significativamente al punteggio a favore di Scafati.

Diretta/ Brescia Varese (risultato finale 116-73): successo interno coi fiocchi (basket A1, 26 novembre 2023)

Il risultato suggerisce un quarto molto competitivo, con entrambe le squadre che cercano di imporsi. La partita si preannuncia intensa e gli appassionati possono aspettarsi ulteriori emozioni nei quarti successivi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCAFATI BRESCIA: GERMANI PER IL VOLO!

Scafati Brescia sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Simone Patti: alle ore 17:00 di domenica 3 dicembre si gioca per la decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Alla Beta Ricambi Arena va in scena una partita interessante: la Germani Brescia punta a confermare lo status di prima in classifica – sia pure in compagnia di altre tre squadre – ma soprattutto è balzata ancor più agli onori della cronaca dopo il clamoroso +43 rifilato a Varese, una vittoria che ha mostrato tutto il potenziale della squadra di Alessandro Magro.

Diretta/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 88-76): vincono le V Nere! (oggi 20 novembre 2023)

Scafati arriva invece da una bruciante sconfitta, maturata sul parquet di Sassari: un ko in volata che potrebbe aver lasciato qualche scoria, ma in termini generali dobbiamo dire che la Givova sta sicuramente facendo bene e per il momento si tiene lontana dai guai. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Scafati Brescia, aspettando che si giochi possiamo fare qualche altra breve considerazione che potrebbero emergere dall’intrigante e forse non troppo scontato pomeriggio qui alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Brescia non è una delle tre che per questa decima giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Brescia Cremona (risultato finale 84-75): vince la Germani!

DIRETTA SCAFATI BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Scafati Brescia stiamo per raccontare una partita in cui sicuramente la Germani parte favorita: la squadra lombarda sta volando, questi anni le sono serviti per aumentare i giri del motore e costruire un ciclo che adesso può porre Brescia come prima outsider delle corazzate, e magari permetterle anche di fare qualcosa in più considerando che Milano e Virtus Bologna sono impegnate nella sfiancante Eurolega e, per motivi diversi, stanno lasciando qualcosa di troppo in Serie A1, cosa che poi potrebbero anche pagare quando si tratterà di giocare i playoff.

L’obiettivo di Scafati è quello di salvarsi, cosa che farebbe per il secondo anno consecutivo: sicuramente il passo attuale della Givova è buono, potrebbe anche essere migliore ma comunque bisogna sempre considerare che esistono le avversarie e che la concorrenza per la permanenza in Serie A1 è di livello. Scafati comunque ha già ottenuto vittorie brillanti con le quali si è saputa tenere lontana dai guai, adesso si tratta di continuare su questa falsariga il che significa, per stasera, credere concretamente nella possibilità di battere Brescia e, a quel punto, poter anche approcciare la lotta ai playoff…

© RIPRODUZIONE RISERVATA