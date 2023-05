DIRETTA SCAFATI BRESCIA/ Video streaming tv: la Germani è molto vicina ai playoff

DIRETTA SCAFATI BRESCIA: GLI SCENARI

Quali sono gli scenari che accompagnano la diretta di Scafati Brescia? Alcuni li abbiamo già anticipati: la Givova, dopo aver fallito a Varese il primo match point per la salvezza, ci riprova questa sera e ha ampiamente il destino tra le sue mani. Tradotto: Scafati resterà in Serie A1 in ogni caso con una vittoria, ma se dovesse perdere dovrà sperare che almeno una tra Reggio Emilia (in casa contro Trento) e Napoli (a Verona, sul parquet di una squadra retrocessa) perda la sua partita. Abbordabile, ma certamente non scontato: bisogna dunque battere Brescia per evitare di dipendere da altre squadre. La Germani invece potrebbe ancora restare fuori dai playoff, ma solo in un caso.

Diretta/ Brescia Brindisi (risultato finale 75-69): alla Germani lo scontro diretto

Una sconfitta alla Beta Ricambi Arena con conseguente ko di Brindisi e vittoria di Pesaro, cioè un arrivo di tre squadre a 28 punti. In qualunque altro caso sarebbe post season raggiunta, da valutare poi la posizione di classifica: Brescia è in vantaggio con Brindisi e dunque sarebbe settima se arrivasse a pari punti con la Happy Casa, in qualunque altro contesto invece sarebbe ottava. Ad ogni modo non cambierebbe poi molto: non ci sarebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff, e l’avversaria sarebbe una tra Milano e Virtus Bologna, in ogni caso una serie semi-impossibile anche se poi in partita secca la Germani le ha battute entrambe in Coppa Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggio Emilia Brescia (risultato finale 69-74): Germani, clamoroso sorpasso!

DIRETTA SCAFATI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Brescia non sarà una di quelle che per la 30^ giornata di basket sono trasmesse sui canali della nostra televisione, in chiaro o sul satellite. Ricordiamo ovviamente che, come solita alternativa, tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Brescia Venezia (risultato finale 74-79): Spissu 19 punti

SCAFATI BRESCIA: PER CENTRARE GLI OBIETTIVI!

Scafati Brescia sarà in diretta dalla Beta Ricambi Arena, alle ore 18:00 di domenica 7 maggio: nella 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 la regular season si conclude con il brivido per entrambe le squadre, ancora a caccia dei rispettivi obiettivi. Scafati ha mancato il primo match point salvezza perdendo sul parquet di Varese: una sfida diretta andata male ma che ha comunque lasciato uno spiraglio alla Givova, che ha bisogno di una vittoria casalinga questa sera per tagliare lo striscione del traguardo.

Vittoria che però serve anche a Brescia: la Germani si è portata ad un passo dai playoff grazie al successo su Brindisi (fondamentale), adesso si potrebbe anche perdere ma, per la sicurezza di non dover guardare altri due campi, alla Leonessa servono appunto i due punti. Dunque, la diretta di Scafati Brescia porterà in dote tante emozioni e brividi per entrambe; vedremo quello che succederà sul parquet della Beta Ricambi Arena, aspettando la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sulle tematiche principali legate alla partita.

DIRETTA SCAFATI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo già dire, anticipando la diretta di Scafati Brescia, che la salvezza per la Givova sarebbe un grande risultato: non tanto per lo status di neopromossa quanto per il fatto che in questa stagione la concorrenza era particolarmente folta e agguerrita, la quota per rimanere in Serie A1 si è alzata e soprattutto Scafati ha avuto tre allenatori nel corso del campionato, perché dopo l’esonero di Alessandro Rossi ci sono state le dimissioni di Attilio Caja per motivi personali e adesso, a condurre in porto la barca, sarebbe Stefano Sacripanti.

Per quanto riguarda Brescia, i playoff sarebbero altrettanto sorprendenti: non va dimenticato che questa squadra avrà anche vinto la Coppa Italia a febbraio, ma in inverno ha perso sette partite consecutive e si è trovata improvvisamente invischiata nella corsa per non retrocedere. La rimonta è stata importante, la penalizzazione a Varese ha aiutato ma i ragazzi di Magro si sono presi tutto da soli, dovendo anche giocare per la prima parte della stagione nel girone di Eurocup. Insomma, due squadre che sarebbero del tutto contente di timbrare il cartellino, poi vedremo cosa dirà il campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA