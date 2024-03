DIRETTA SCAFATI BRINDISI/ Video streaming tv: le parole di coach Boniciolli (basket, oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA SCAFATI BRINDISI: PARLA BONICIOLLI

Nella diretta di Scafati Brindisi, i padroni di casa della Givova cercheranno il bis della vittoria che avevano ottenuto già settimana scorsa contro la Bertram Derthona, nella prima di due uscite casalinghe consecutive. Coach Matteo Boniciolli aveva commentato in questi termini il successo di settimana scorsa: “Se fossi un giornalista e dovessi titolare il pezzo sulla partita, scriverei Vittoria meritata: credo sia indiscutibile la nostra conduzione della partita, anche quando abbiamo subito percentuali di tiro da tre punti incredibili, a riprova del fatto che siamo stati mentalmente pronti a resistere, vincendo la gara con pieno merito”. Boniciolli ha poi tenuto a fare un elogio particolare ai suoi uomini, con queste parole.

“Se la gara si fosse giocata alla playstation, il risultato sarebbe stato scontato, ma questa non è la playstation, siamo esseri umani con sogni, desideri, ambizioni, incazzature e delusioni e questo è un gruppo che sta regalando grandi soddisfazioni. Sono molto orgoglioso di essere l’allenatore di questa squadra, perché so quanto lavorano e ci tengono a questa maglia: dopo le sconfitte, tutti i giocatori in genere ridono e scherzano, mentre a Brescia, dopo la sconfitta, non volava una mosca, tutti erano incazzati come delle pantere e questo atteggiamento non è facile da trovare. Ora aspettiamo la partita contro Brindisi (di oggi, ndR) con grande attenzione, contro cui vinceremo solo e soltanto se ce lo meriteremo sul campo, così come ci siamo meritati sul campo la vittoria di oggi”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCAFATI BRINDISI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Brindisi non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRINDISI SCAFATI: UNA PARTITA DELICATA!

Scafati Brindisi, diretta dagli arbitri Attard, Bongiorni e Valleriani naturalmente presso la Beta Ricambi Arena/PalaMangano di Scafati, si giocherà con palla a due alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2024, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il nono turno del girone di ritorno. La classifica ci dice che la diretta di Scafati Brindisi potrebbe strizzare l’occhio ai padroni di casa della Givova Scafati Basket, che con 22 punti al loro attivo coltivano legittime ambizioni nella pur affollata lotta per la qualificazione ai playoff.

In effetti i campani giocheranno in casa contro il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, le cui difficoltà sono confermate dagli appena 12 punti finora all’attivo in classifica, che vorrebbero dire ultimo posto e quindi retrocessione. Nella scorsa giornata Scafati si è presa una bella vittoria battendo dopo una dura lotta Tortona con il punteggio di 94-91, mentre Brindisi ha dimostrato di essere viva battendo per 89-82 Trento, adesso avrebbe estremo bisogno del bis per sperare ancora. Adesso però pensiamo solamente a oggi: che cosa succederà nella diretta di Scafati Brindisi?

DIRETTA SCAFATI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scafati Brindisi, ricordiamo quindi con piacere che la Givova Scafati Basket ha rafforzato le proprie ambizioni per un posto ai playoff grazie alla preziosa vittoria di settimana scorsa contro Tortona, che tra l’altro ha consentito di agganciare proprio i piemontesi a quota 22 punti, nel pieno del gruppo di squadre che puntano al medesimo obiettivo. Scafati potrà lottare con serenità, perché la salvezza sembra cosa praticamente già fatta con ampio anticipo ed era questo l’obiettivo basilare: tutto quanto arrivasse di più, sarebbe un gradito guadagno…

Per la Happy Casa Brindisi invece dobbiamo purtroppo descrivere un campionato decisamente complicato e avaro di soddisfazioni, anche se i pugliesi stanno lottando e non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, come hanno dimostrato battendo settimana scorsa Trento, squadra senza dubbio ben più quotata, grazie a ben quattro uomini in doppia cifra, tra i quali spiccano naturalmente i 22 punti di Eric Washington. La Happy Casa quindi è ancora viva, questo renderà naturalmente ancora più interessante tutto quanto potrà succedere nella diretta di Scafati Brindisi…











