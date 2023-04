DIRETTA SCAFATI BRINDISI/ Streaming tv video: Sacripanti cerca punti per la salvezza

DIRETTA SCAFATI BRINDISI: GIVOVA AL TERZO COACH

Come dicevamo nel presentare la diretta di Scafati Brindisi, sulla panchina della Givova siede il terzo allenatore della stagione. Alessandro Rossi è stato esonerato in favore di Attilio Caja, che poi ha lasciato l’incarico per motivi personali: a quel punto Scafati ha scelto Stefano Sacripanti, il cui ultimo lavoro era stato a Napoli (riportando la squadra in Serie A1) dove la società aveva deciso di mandarlo via con grande stupore da parte di parecchi colleghi e addetti ai lavori.

Sacripanti ha legato il suo nome in particolar modo alla sua Cantù: semifinale playoff con qualificazione in Eurolega, finale di Coppa Italia, vittoria della Supercoppa e premio di miglior allenatore dell’anno. Ad Avellino il coach brianzolo ha forse fatto meno rispetto a quanto la profondità e le ambizioni gli consentissero, ma nel gennaio 2016 è stato comunque in grado di spezzare una serie di vittorie casalinghe di Milano che durava da quattro anni. Nel 2018 ha firmato con una Virtus Bologna che stava ancora lavorando per tornare una corazzata: certamente c’è anche il suo timbro sulla squadra che al termine della stagione ha sollevato la Champions League (da lui già disputata con Avellino), ma a quel punto Sacripanti non era più l’allenatore perché era stato sostituito da Sasha Djordjevic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA SCAFATI BRINDISI: GIVOVA ORA NEI GUAI!

Scafati Brindisi, che sarà in diretta dalla Beta Ricambi Arena, si gioca alle ore 20:30 di martedì 11 aprile: posticipo nella 25^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, va in scena a tre giorni dall’inizio di questo turno e due dal primo posticipo, rappresentando dunque una sorta di unicum in stagione. Scafati adesso è nei guai: nell’ultimo impegno ha sprecato un’occasione enorme, facendosi rimontare e battere da Reggio Emilia e mancando dunque due punti in una sfida diretta che l’ha trascinata nel gruppo delle ultime in classifica, sempre più in difficoltà in chiave salvezza.

Brindisi invece come noto ha avuto una grande rimonta in campionato; il tentativo di avvicinare il terzo posto si è arenato nella sconfitta di Casale Monferrato, ma il ko contro Tortona non cancella comunque il fatto che la squadra di Frank Vitucci abbia svoltato e sia tra le principali candidate a prendersi un posto nei playoff. Sarà adesso molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Scafati Brindisi, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che potranno emergere dalla serata della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo a poche ore dalla diretta di Scafati Brindisi: quella della Givova è stata una stagione complessa, iniziata con Alessandro Rossi come allenatore e poi proseguita con la nomina di Attilio Caja, con il quale il passo della squadra è migliorato pur se mai in maniera netta. Poi le dimissioni del coach pavese, e l’arrivo di un altro tecnico esperto come Stefano Sacripanti: anche lui tuttavia non può fare miracoli e il periodo negativo ha portato Scafati dal sogno playoff all’ultimo posto in compagnia di altre tre squadre, con la necessità di risalire la corrente al più presto.

Situazione diversa per Brindisi, che è partita male e infatti non si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia; poi la Happy Casa ha trovato il ritmo giusto e fatto vedere che il roster è stato costruito per arrivare ai playoff. La bravura di Vitucci ha fatto il resto, al netto della sconfitta di nove giorni fa Brindisi è una squadra che in partita secca può mettere paura a chiunque ma tutto sommato potrebbe giocarsela anche in una serie di playoff. Prima alla post season bisognerà arrivarci: servono sei partite per confermare la crescita, poi si tireranno le somme in terra pugliese…











