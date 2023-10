DIRETTA/ Scafati Cremona (risultato 53-35) video streaming tv: la Givova dilaga (basket A1, 29 ottobre 2023)

DIRETTA SCAFATI CREMONA (RISULTATO 53-35): LA GIVOVA DILAGA

Eboua riduce lo svantaggio con un tiro dall’angolo, portando il punteggio sul -1. Pinkins e Logan contribuiscono con cinque punti consecutivi, consentendo a Scafati di allungare il vantaggio a 30-24. Logan assiste Strelnieks, Lacey commette fallo e il giocatore lettone realizza 2/2 tiri liberi, portando il vantaggio a +10. La Vanoli riesce a segnare un’altra bomba con Eboua e tenta di ricucire lo svantaggio. L’andatura dei campani non si ferma, Logan segna ulteriormente portando il vantaggio a +15, seguito da un altro timeout della Vanoli. Ma dopo la pausa arriva una palla persa e Robinson, in contropiede, realizza il 44-27. Golden sblocca il punteggio per la sua squadra, ma Rivers segna da tre punti dall’angolo, portando il vantaggio a +18. Nunge, con un tiro dalla zona, porta il vantaggio a +20 al 17′. La tripla di Denegri tenta di riportare in partita la Vanoli e ci riesce, portando il parziale a 6-0 grazie ai tiri liberi di Zegarowski, che portano il punteggio a 49-35. Gentile prova a segnare dalla zona, riesce a prendere il rimbalzo e segna. Poco dopo, ancora Gentile replica. Il tentativo di Nunge non va a segno, portando Scafati avanti 53-35 al termine del primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

SCAFATI CREMONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Cremona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la Lega ne mette a disposizione tre per ogni turno di campionato ma questa non fa parte del pacchetto per la quinta giornata di Serie A1 L’unica per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CAMPANI AVANTI

Si dà il via al match a Scafati, a segno Golden, quindi Rivers pareggia con un tiro dalla media distanza. Zegarowski colpisce con una bomba, portando il punteggio sul 2-5 dopo 3 minuti e 30 secondi, ma Rivers risponde immediatamente, pareggiando il punteggio a 5-5. Denegri realizza un tiro libero in movimento. Rossato aumenta il divario con una tripla, portando il punteggio a 11-9, ma McCullough risponde prontamente. Rossato, in gran forma, mette a segno altre due triple, portando il punteggio a 17-12, mentre Strelnieks fa il suo esordio in campo. Dopo essere scesi fino a un -7, Cremona inizia una risalita guidata da Zegarowski, segnando quattro punti consecutivi, portando il punteggio a 19-16 all’8′. La Vanoli si avvicina, arrivando a -2, ma Strelnieks fa la sua mossa con una tripla che porta il punteggio a 24-21. Pinkins realizza un tiro libero su due tentativi a 6,5 secondi dal termine, ma non vengono segnati altri punti: il primo quarto si conclude 25-21. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Stiamo finalmente per assistere alla diretta di Scafati Cremona. Abbiamo già detto che questo sarà il primo incrocio di sempre tra le due squadre in Serie A1, ma per l’ultima in assoluto dobbiamo comunque tornare alla stagione 2008-2009: ovviamente LegaDue, Scafati era retrocessa insieme a Varese e, in quello che era ancora un girone unico, aveva trovato una Vanoli che all’epoca era ancora di stanza a Soresina, cioè nella provincia di Cremona. Varese aveva vinto la regular season conquistando la promozione diretta; Cremona aveva vinto entrambe le sfide dirette contro i campani e si era presa il terzo posto in classifica alle spalle di Veroli, allenata da Andrea Trinchieri.

Scafati, nona al termine della regular season, aveva perso al primo turno dei playoff; per Cremona/Soresina invece successi contro Pavia e Casale Monferrato, poi la finale contro Sassari aveva consegnato il pass per una storica Serie A1; da quel momento le strade delle due società si sono nettamente separate ma ora eccoci qui a vivere un incrocio che non vedevamo da 14 anni. Mettiamoci dunque comodi e stiamo a vedere quello che ci racconterà il parquet della Beta Ricambi Arena, perché finalmente ci siamo: la palla a due di Scafati Cremona sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI CREMONA: SFIDA SALVEZZA!

Scafati Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Gabriele Bettini e Daniele Valleriani, si gioca alle ore 16:00 di domenica 29 ottobre: alla Beta Ricambi Arena va in scena la partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida salvezza tra due squadre che solo di recente sono tornate in Serie A1 anche se la loro storia è diversa. Scafati arriva all’appuntamento con due vittorie, e il morale alto per aver timbrato un grande colpo a Pesaro, vittoria in overtime che potrebbe davvero sparigliare le carte per la permanenza in questa serie.

Per quanto riguarda Cremona, la Vanoli sabato scorso ha ceduto a Reggio Emilia in casa e dunque ha bisogno di mettere benzina nel motore, per ora una sola vittoria per la squadra lombarda che punta comunque a mantenere la categoria. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Scafati Cremona, aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che ci faranno compagnia in questa intrigante serata prevista tra poco alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Cremona di fatto rappresenta un inedito in Serie A1, perché l’anno scorso il ritorno della Givova nel massimo campionato di basket ha coinciso con la stagione che la Vanoli ha affrontato al piano di sotto a seguito della retrocessione. Una partita come già detto molto delicata per la salvezza, anche se a dirla tutta Scafati ha costruito un roster che potrebbe anche puntare a qualcosa in più pur se le variabili sono da valutare, ovvero la tenuta fisica di un David Logan fin qui straordinaria e quella “umorale” di un Alessandro Gentile ancora sotto esame.

A Cremona le ambizioni ci sono perché la storia recente della società è fatta di playoff, semifinali raggiunte e Coppa Italia messa in bacheca; tuttavia è chiaro che quando si arriva dalla Serie A2 non si possa che pensare a salvarsi come prima cosa, non sempre esce una neopromossa capace di fare come Tortona negli ultimi anni e dunque il campionato della Vanoli dovrà essere costruito partita dopo partita, verificando eventualmente la possibilità di entrare nelle prime otto. Per questo motivo il match di questa sera è molto importante…











