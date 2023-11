DIRETTA/ Scafati Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 12 novembre 2023)

DIRETTA SCAFATI MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Scafati Milano sta davvero per cominciare. Vale la pena porre l’accento su un giocatore del quale si parla forse troppo poco, e che è Kruize Pinkins: domenica scorsa la sua prestazione sotto i tabelloni è stata ottima, nella vittoria della Givova a Treviso c’è anche il suo marchio perché Pinkins ha segnato 18 punti catturando 8 rimbalzi, e tirando con 4/6. Per Pinkins abbiamo 17,0 punti e 6,5 rimbalzi, ma soprattutto un irreale 70,3% nel tiro da 2, che ne fa il quarto nella speciale classifica: l’anno scorso aveva viaggiato a 12,9 punti e 6,4 rimbalzi con il 50,3% al tiro, è assolutamente evidente la sua crescita che non si misura solo a livello di statistiche.

Possiamo comunque ricordare che al momento Pinkins è il miglior giocatore di Serie A1 per valutazione, il quarto marcatore e anche quarto per punti subiti, una stagione a tutto tondo che ce lo sta regalando straordinario protagonista. Vedremo tra pochi minuti come si comporterà contro la corazzata Olimpia: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Beta Ricambi Arena perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, è davvero tutto pronto e la palla a due di Scafati Milano si può alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Milano non sarà una di quelle trasmesse sui nostri canali per la settima giornata (sono sempre tre i match che per ogni turno godono di questo “privilegio”). Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SCAFATI MILANO: OLIMPIA IN CAMPANIA!

Milano Scafati viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Martino Galasso: alle ore 17:00 di domenica 12 novembre si gioca presso la Beta Ricambi Arena per la settima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Un’occasione per l’Olimpia, che in questo campionato ha già perso due volte ma domenica scorsa, anche senza Nikola Mirotic, ha dominato sul parquet di Brindisi ritrovando il feeling con un dominio che qualcuno penserebbe automatico e scontato nel torneo nazionale, ma che invece va ricercato e inseguito ogni singola volta perché la concorrenza è agguerrita.

Milano è certamente superiore a Scafati e non di poco, ma in ogni caso deve stare attenta: la Givova infatti ha tre vittorie in Serie A1, e nell’ultimo turno ha fatto il blitz a Treviso con una prestazione di grande carattere e qualità, vincendo una partita importante in chiave salvezza e per il momento tenendosi lontana dai guai. Siamo curiosi di scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Scafati Milano, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita di stanza alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Scafati Milano, una partita che per l’Olimpia potrebbe rappresentare la possibilità di avvicinare il primo posto in classifica: entrando nella settima giornata Milano si trovava appena sotto il quartetto di testa, le due sconfitte sono maturate contro Napoli e Pesaro, certamente in una regular season lunga si possono catalogare come strutturali incidenti di percorso ma è altrettanto vero che qualcosa da migliorare c’è, lo dice il passo negativo in Eurolega ma anche le dichiarazioni di Ettore Messina circa la necessità di tornare sul mercato per implementare il roster.

Scafati come detto si sta godendo il momento: tre vittorie e altrettante sconfitte in un avvio di stagione che è già migliore rispetto a quello dello scorso anno, quando la squadra era neopromossa e doveva ancora prendere le misure. Stefano Sacripanti sta facendo un ottimo lavoro, nel gruppo Givova ci sono giocatori che possono anche vincere le partite da soli (da David Logan a Kruize Pinkins) e pensare di salvarsi in anticipo non è peregrino, a patto ovviamente che venga mantenuta la stessa intensità dei giorni migliori, come domenica scorsa.











