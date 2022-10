Diretta Scafati Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia va a Napoli! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI MILANO: PARTITA DECISA?

Scafati Milano è diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Andrea Valzani: l’appuntamento è alle ore 16:00 di domenica 9 ottobre presso il PalaBarbuto di Napoli, dove si gioca per la 2^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. All’apparenza sembrerebbe una sfida decisa in partenza: da una parte abbiamo una neopromossa che dopo oltre 10 anni è tornata nel massimo campionato e ha come unico obiettivo quello di salvarsi (salvo sorprese) e che ha esordito perdendo contro Venezia, mentre dall’altra ci sono i campioni in carica che al netto di questo sono una corazzata pronta a giocarsi la vittoria in Eurolega.

È dunque difficile capire in che modo la Givova possa superare la diretta di Scafati Milano, ma il bello dello sport è che a volte i fatti impronosticabili accadono; da questo punto di vista il fatto che l’Olimpia abbia già tre partite sul groppone in questa stagione potrebbe certamente influire, ma lo scopriremo soltanto quando le due squadre scenderanno sul parquet del PalaBarbuto e si alzerà la palla a due. Intanto, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali di un match che comunque è molto interessante e torna a farci compagnia dopo tanto tempo.

DIRETTA SCAFATI MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Milano non godrà di una trasmissione: per questa partita del campionato di basket Serie A1 infatti non è prevista una copertura da parte dei canali della nostra televisione, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA SCAFATI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Milano sarà la seconda partita che l’Olimpia giocherà in Serie A1: all’esordio i campioni d’Italia hanno sofferto parecchio contro Brescia, si sono trovati sotto di 11 punti al Mediolanum Forum (con un quarto da giocare) ma poi il maggiore talento e un roster sconfinato hanno fatto la differenza, evitando lo scivolone interno alla prima giornata. Non che sarebbe poi successo granchè, visto che il campionato è lungo e alla fine contano i playoff, ma certamente perdere un’altra partita ufficiale dopo il ko in Supercoppa (contro la Virtus Bologna) avrebbe già potuto creare qualche problema di fiducia, considerando che rispetto allo scorso anno Milano sembra sì più profonda e pronta ma deve ancora amalgamare i nuovi giocatori.

Scafati come detto punta alla salvezza: non può che essere questo il realistico obiettivo stagionale per i campani, già contenti di aver fatto il loro ritorno in Serie A1. Naturalmente la Givova è pronta a giocarsela con tutte e non vuole lasciare nulla di intentato, ma l’arrivo dell’Olimpia al PalaBarbuto sarà innanzitutto una festa e una bella occasione per tutti i tifosi. Una volta in campo tentare di portare a casa i 2 punti diventerà un must, perché è giocando al 100% con tutte le avversarie che la permanenza nel massimo campionato di basket potrebbe veramente arrivare…











