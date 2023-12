DIRETTA/ Scafati Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA SCAFATI NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Scafati Napoli sta finalmente per cominciare: inevitabile allora parlare del nuovo coach della Givova, perché come sappiamo Stefano Sacripanti ha dovuto lasciare la panchina per motivi di salute e il suo posto è stato preso da Matteo Boniciolli. Triestino di 61 anni, ha un lungo curriculum alle spalle: ha anche vinto trofei, il primo della lista è la Coppa Italia con Avellino cui hanno fatto seguito una Supercoppa e una Coppa Italia di LegaDue, rispettivamente con la Fortitudo Bologna e Udine, ma il più grande successo della carriera resta l’EuroChallenge con la Virtus Bologna (2009) riportando le V nere a trionfare in Europa dopo i grandi fasti dell’era Ettore Messina.

Inoltre ha anche riportato la Fortitudo Bologna in LegaDue e l’ha traghettata a una finale promozione e una semifinale persa 3-2 contro la “sua” Trieste, prima di lasciare nel marzo 2018, curiosamente anche lui, per problemi di salute. Oggi l’obiettivo è quello di provare a tenere Scafati in Serie A1; la Givova già l’anno scorso aveva vissuto le dimissioni di Attilio Caja per motivi personali e con Sacripanti si era salvata, oggi la storia potrebbe ripetersi. Al momento lasciamo parlare il parquet della Beta Ricambi Arena, perché ci siamo: la palla a due di Scafati Napoli sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Napoli sarà in chiaro per tutti, perché questa partita della dodicesima giornata sarà fornita da DMAX che è presente al numero 52 del vostro digitale terrestre. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SCAFATI NAPOLI: CHE DERBY!

Scafati Napoli sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Andrea Valzani e Edoardo Gonella: alle ore 18:15 la Beta Ricambi Arena (o PalaMangano) ospita la partita valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È derby campano: una partita sempre molto sentita e che in questo momento è anche delicata, perché l’andamento attuale delle due squadre non è straordinario. Bisogna specificare che Napoli sta facendo benissimo, ma è in flessione: domenica scorsa ha perso in casa contro Reggio Emilia, resta un passo ottimo ma il calo fisico è anche evidente.

Scafati invece continua a lottare nelle posizioni basse della classifica: ha subito 24 punti di scarto a Venezia e ha dato la sensazione di dover ancora crescere di colpi per ottenere la permanenza in Serie A1, per di più con l’obbligo di cambiare allenatore e tutto quello che la sostituzione può comportare. La diretta di Scafati Napoli potrebbe essere molto interessante, dunque noi proviamo a tracciare alcune delle tematiche principali che potrebbero emergere da questo derby che tra poco si gioca al PalaMangano.

DIRETTA SCAFATI NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Scafati Napoli raccontiamo un derby che in Serie A1 era tornato a farci compagnia già nella passata stagione: la Givova almeno virtualmente potrebbe provare a diventare la società di riferimento nella regione Campania, ma come detto ha dovuto separarsi da coach Stefano Sacripanti per motivi di salute. Il suo posto lo ha preso Matteo Boniciolli,che curiosamente aveva lasciato la Fortitudo Bologna qualche anno fa proprio per motivi simili; adesso Scafati deve riprendere la marcia con qualche difficoltà di troppo, ma la salvezza è comunque possibile per la seconda volta.

A Napoli sono rimasti tutti piacevolmente stupiti dal grande avvio di stagione, perché la GeVi ad un certo punto si è anche trovata ni testa alla classifica sia pure in compartecipazione; come detto poi è arrivato un calo, strutturalmente ci può stare e quello che conta è che Napoli si trova ancora a ridosso delle primissime posizioni. L’importante sarà non perdere la fiducia nei propri mezzi, questa squadra ha già fatto vedere di poter arrivare ai playoff e, come tappa intermedia, vuole assolutamente qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia.











