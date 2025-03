DIRETTA SCAFATI NAPOLI (RISULTATO 21-25): PRIMO QUARTO

Inizia il primo quarto della sfida tra Scafati e Napoli. Si inizia subito forte con i diversi punti da una parte che dall’altra. Il più attivo è sicuramente Gray con sette punti in totale, lascia il campo a due minuti dalla fine. Risultato al momento fermo sul 15-20. Possesso insistito da parte dei gialli di casa. Manca solamente un minuto alla fine della prima frazione. Fuori Tote.

DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 93-88): cade la capolista, super Pullen (basket A1 16 marzo)

Miaschi fa una meraviglia tripla. 18-22 adesso. Federico Miaschi ancora trova la seconda tripla consecutiva. Una sola la distanza di differenza. Si chiude con la tripla del Napoli: 21-25. (Marco Genduso)

DIRETTA SCAFATI NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Scafati Napoli che sta per prendere il via propone un’altra sfida da ex per Giorgio Valli: se domenica scorsa il coach modenese ha battuto la Virtus Bologna già allenata in passato, questa sera può fare lo stesso nel derby. Valli infatti è stato la guida tecnica di Scafati nell’ormai lontano 2005-2006, ed è stata una stagione trionfale per i gialloblu: primo posto in un girone di Serie A2 ancora unico, con un match di vantaggio su Ferrara e Caserta, e promozione diretta in Serie A1, anche grazie al contributo di Darryl Wilson e Harold Jamison (rispettivamente 18,9 e 16,9 punti a partita, il primo tirando con il 47,6% da oltre l’arco).

DIRETTA / Cremona Napoli (risultato finale 94-85), campani ko (basket A1, 8 marzo 2025)

L’anno seguente Valli si era accasato a Ferrara, proprio una delle grandi rivali della stagione precedente: al secondo tentativo aveva ottenuto un’altra promozione, nella stagione in cui Scafati era retrocessa togliendo la possibilità al modenese di incrociarla da avversario. Adesso lo può fare in una delicatissima sfida per la salvezza, e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose alla Beta Ricambi Arena: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti del match, la diretta Scafati Napoli prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA SCAFATI NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Scafati Napoli verrà garantita soltanto dalla piattaforma DAZN, di conseguenza la visione del match di Serie A1 sarà riservata agli abbonati al servizio con il servizio di diretta streaming video.

DIRETTA/ Napoli Pistoia (risultato finale 70-74): Paschall-Cooke per il colpo salvezza! (2 marzo 2025)

SCAFATI NAPOLI: DERBY DELICATISSIMO!

Alle ore 19:00 di domenica 23 marzo la Beta Ricambi Arena ci regala la diretta Scafati Napoli, un altro derby campano che è valido per la 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Sfida peraltro delicatissima in termini di classifica: sia la Givova che la GeVi si trovano a 12 punti e una delle due sarebbe costretta a retrocedere, ma la graduatoria del campionato in questo momento è straordinaria nella sua parte bassa, perché sono ben cinque le squadre coinvolte nel discorso salvezza e quattro di queste hanno gli stessi punti. Napoli ha fatto il colpo domenica scorsa: battuta addirittura la Virtus Bologna.

Segno di come i partenopei siano riusciti a cambiare passo con l’arrivo di Giorgio Valli e il ritorno di Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, lungo la strada è stato ceduto Ben Bentil ma questa squadra è totalmente diversa da quella che ha perso le prime undici partite di Serie A1, e forse tra tutte è quella con le maggiori possibilità di salvarsi. Stasera c’è una grande occasione nella diretta Scafati Napoli, contro una rivale che invece è in crisi ed è stata demolita da Tortona, in casa, subendo 23 punti di scarto, dunque ha bisogno come il pane di tornare a vincere e farlo nel derby sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia.

DIRETTA SCAFATI NAPOLI: CHI PERDE È NEI GUAI

Naturalmente la diretta Scafati Napoli può sfuggire a qualunque tentativo di inscatolarla in una fredda analisi che riguardi i numeri: i derby sono sempre diversi, volendo riferirci alla partita di andata possiamo ricordare che la GeVi aveva ottenuto la vittoria all’overtime e ora questi due punti possono fare tutta la differenza del mondo, come detto la classifica vede le due squadre appaiate in compagnia di Varese e Cremona, con la sola Pistoia in fondo al gruppo ma comunque ad un solo match di distanza, il che ci dice di una situazione totalmente in divenire e che potrebbe essere del tutto diversa dopo il derby.

Di sicuro c’è che sia Scafati che Napoli hanno bisogno di vincere: è vero che la GeVi dopo lo 0-11 di inizio stagione ha viaggiato con un record di 6-5 e dunque potrebbe addirittura aspirare ai playoff con questa media, ma naturalmente le stagioni durano parecchi mesi e non solo lo spazio di un momento positivo (o negativo), lo stesso si può dire di Scafati che anche con l’avvento di Marco Ramondino non è mai riuscita a girare del tutto e vive uno scenario drammatico, nel quale ogni singola partita va affrontata come se fosse una finale. Il sogno della Campania sarebbe quello di avere entrambe le squadre in Serie A1 anche il prossimo anno, vedremo se sarà davvero così…