DIRETTA SCAFATI PESARO/ Video streaming tv: la crisi profonda della Vuelle (basket A1, 4 febbraio 2024)

DIRETTA SCAFATI PESARO: VUELLE VERSO L’ABISSO?

La diretta di Scafati Pesaro ci consente di parlare ancora della crisi della Vuelle. Come già detto, dall’arrivo di Meo Sacchetti la squadra adriatica ha sempre perso: tre sconfitte consecutive incamerate contro Napoli, Milano e Brindisi. Le prime due nette, la terza però ancora più sanguinosa perché arrivata in casa contro una rivale diretta per la salvezza, che Pesaro avrebbe potuto distanziare: con Sacchetti le cifre dicono che la Vuelle segna meno e incassa più punti rispetto a quelle che sono le medie stagionali, dunque è peggiorato anche questo dato e al momento l’avvicendamento con Maurizio Buscaglia non ha portato i frutti sperati.

Qualche analisi dei giorni scorsi lasciava intendere che Sacchetti non sia l’allenatore giusto per questa Pesaro, non avendo i giocatori adatti per sviluppare la sua idea di basket ma forse anche perché l’ex CT della nostra nazionale non è abituato a lottare ferocemente per salvarsi; al termine della regular season di Serie A1 mancano 12 giornate e quindi c’è tutto il tempo per recuperare e, virtualmente, anche provare a qualificarsi per i playoff, ma a questo punto appare evidente che Pesaro abbia bisogno di invertire immediatamente la tendenza negativa perché poi i margini di errore si assottiglieranno inevitabilmente… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Pesaro non sarà una di quelle che per questa 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione, ricordando come sempre che sono tre gare per ogni turno. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SCAFATI PESARO: LA VUELLE È IN CRISI!

Scafati Pesaro, che sarà in diretta dalla Beta Ricambi Arena alle ore 17:30 di domenica 4 febbraio, va in scena per la 19^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Incredibilmente la Givova si è portata in zona playoff, grazie alla vittoria su Treviso: agganciata Trento, adesso Scafati può davvero sognare ma che potesse fare bene si era già capito nel girone di andata, visto che nonostante il cambio in panchina (Matteo Boniciolli per Stefano Sacripanti) è stata in corsa per un posto nella Final Eight di Coppa Italia praticamente fino all’ultimo, e ora può prendersi il grande traguardo della post season.

Pesaro invece è in crisi: domenica scorsa è arrivata un’altra sconfitta, in casa contro Brindisi nella sfida salvezza, con dirigenza e squadra contestate all’esterno della Vitrifrigo Arena. Meo Sacchetti è 0-3 da quando ha sostituito Maurizio Buscaglia e, se possibile, con lui le cose stanno andando ancora peggio; prima della sosta ci sarà l’altra delicatissima trasferta di Varese e non si vede la luce in fondo al tunnel. Intanto aspettiamo che la diretta di Scafati Pesaro prenda il via, e possiamo fare qualche ulteriore valutazione sui temi principali che emergeranno da questa delicatissima partita.

DIRETTA SCAFATI PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Scafati Pesaro suona come una sorta di ultimo appello per la Vuelle: una squadra che l’anno scorso ha avuto un campionato brillante e ha giocato i playoff, ma che in questo stagione non è mai riuscita a superare le difficoltà strutturali e, nonostante l’avvicendamento in panchina, è sprofondata ancora di più. Si torna a parlare di incubo retrocessione: perdere in casa contro Brindisi è stato sanguinoso per quella che era la situazione di classifica, adesso la Happy Casa è più vicina e servirà tornare immediatamente a vincere perché l’autostima non venga quasi cancellata.

A Scafati invece se la godono: vinta un’altra partita importante, allontanata ancor più la zona calda (il primo obiettivo rimane la salvezza), la Givova può davvero contemplare la possibilità di arrivare a giocare i playoff perché si sta confermando realtà solida, con alcune individualità che fanno la differenza ma in generale con un gruppo ben allenato da Sacripanti prima e Boniciolli poi, tecnici esperti che sanno come si conduce una squadra in un campionato come la Serie A1. Attenzione, perché battere Pesaro vorrebbe dire poter avvicinare anche le grandi nella classifica del torneo…











