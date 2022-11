Diretta Scafati Reggio Emilia/ Streaming video tv: due squadre in crisi! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA: GIVOVA FANALINO DI CODA!

Scafati Reggio Emilia verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Andrea Valzani: alle ore 19:00 di domenica 27 novembre il PalaMangano ospita la partita valida per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Givova torna a giocare nel suo impianto, e chissà che questo possa servire per risalire la corrente: battuta anche sul parquet di Sassari, Scafati è rimasta da sola all’ultimo posto in classifica e quindi la corsa alla salvezza, realisticamente l’unico obiettivo per quest’anno, si è fatta ancora più complicata di quanto si potesse prospettare.

Deve però stare attenta anche Reggio Emilia, che ha vinto una sola volta in più: domenica scorsa la Unahotels è incappata in una sconfitta sanguinosa, in casa contro la neopromossa Verona, e dunque alcune delle sue certezze sono state perse e vanno ora ritrovate, perché in questo momento la permanenza in Serie A1 appare tutt’altro che scontata. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Scafati Reggio Emilia, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che riguardano questa partita.

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Reggio Emilia non sarà una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, non essendo stata scelta per la 8^ giornata di Serie A1. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Reggio Emilia ci presenta dunque la seconda partita consecutiva che la Unahotels gioca contro una neopromossa: Max Menetti avrebbe potuto sfruttare il calendario per provare a salire verso la zona playoff della classifica, invece ha già perso contro la Scaligera e ora si presenta in Campania in affanno, sapendo che un’altra sconfitta peggiorerebbe non poco la situazione anche per quanto riguarda il morale. Se non altro Reggio Emilia ha timbrato un bel colpo in Champions League: battuto il Pinar Karsiyaka, la qualificazione alla prossima fase del torneo si avvicina e dunque c’è un po’ di sereno all’orizzonte.

Per quanto riguarda Scafati, il torneo della Givova è di difficile lettura: vero che la squadra ha vinto solo una delle sette partite che ha giocato, ma d’altro canto – lo abbiamo già detto – si sapeva che rimanere in Serie A1 sarebbe stato complesso per una squadra che non giocava in questo campionato da 14 anni. Scafati deve provare a raccogliere punti un po’ ovunque, senza guardare in faccia all’avversaria e non facendosi prendere da timori reverenziali: alla fine della stagione si tireranno le somme sull’operato della Givova…











