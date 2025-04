DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Scafati Reggio Emilia prende il via una partita ovviamente speciale per Andrea Cinciarini, che a 38 anni è ancora in sella e sfida quella che è stata presumibilmente la squadra simbolo della sua carriera. Va detto che Cinciarini ha lasciato ottimi ricordi in parecchie piazze e ha fatto bene un po’ ovunque, a cominciare da Montegranaro per poi passare a Milano sia pure con minutaggio limitato; tuttavia è stato a Reggio Emilia che il playmaker pesarese è definitivamente esploso. Il triennio 2012-2015 lo ha visto protagonista del ciclo di Massimiliano Menetti: vittoria in EuroChallenge e finale scudetto, storica, persa contro Sassari.

È stato proprio lui ad avere in mano per due volte la palla del tricolore; la grande delusione è stata poi parzialmente mitigata dai 9 trofei vinti con l’Olimpia, ma quel periodo alla Pallacanestro Reggiana rimane indelebile e, quasi per chiudere il cerchio, Cinciarini vi è tornato nel 2021 per altre due stagioni, meno ricche di soddisfazioni di squadra ma con uno straordinario traguardo per lui, diventato il miglior assistman nella storia della Serie A1 sorpassando Gianmarco Pozzecco. Ora la missione di salvare Scafati, molto difficile ma che potrebbe ulteriormente dare lustro a una bellissima carriera: tocca metterci comodi e lasciare la parola al parquet della Beta Ricambi Arena, la diretta Scafati Reggio Emilia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta Scafati Reggio Emilia se non attraverso la piattaforma DAZN, che fornisce in diretta streaming video ogni partita di basket Serie A1.

UNAHOTELS PER VOLARE!

La diretta Scafati Reggio Emilia va in scena alle ore 21:00 di sabato 12 aprile, e rappresenta il secondo anticipo nella 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: si affrontano due squadre la cui classifica è molto diversa, vola la Unahotels che settimana scorsa ha battuto anche Milano e così ha avvicinato nuovamente la possibilità di chiudere almeno al quinto posto la regular season, avendo girato a proprio favore il doppio confronto nei confronti di un’Olimpia che, sia pure avanti di una partita – come Trieste – attraversa un periodo di calo e dunque potrebbe anche sorpassata da una Reggio Emilia che può spiccare il volo.

Per quanto riguarda Scafati invece la situazione è parecchio complessa: non aiuta il calendario perché sabato scorso la Givova ha perso a Trento pur lottando, restano sempre meno partite per provare a mettere alle spalle una Varese in crisi e salvarsi, sempre che naturalmente da sotto non rinasca Pistoia considerato che le altre rivali sembrano ormai essere scappate. Partita dunque delicata questa diretta Scafati Reggio Emilia, perché comunque la Reggiana deve ancora qualificarsi ai playoff; tra poco dunque vedremo come andranno le cose sul parquet della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI REGGIO EMILIA: GIVOVA PER SALVARSI

Si gioca tra poco la diretta Scafati Reggio Emilia, una partita che ammicca alla Unahotels per quelli che sono i valori in campo ma che la squadra di Dimitris Priftis non può dare per scontata: diciamo questo anche per il fatto che Reggio Emilia arriva dal viaggio nelle Canarie con dispendiosa partita di Champions League, dunque almeno dal punto di vista fisico Scafati potrebbe avere qualcosa in più e provare a emergere alla distanza. Cosa che Marco Ramondino e i suoi ragazzi sono chiamati a fare senza discussioni: le motivazioni possono essere importanti questa sera e certamente la Givova ne ha parecchie.

Una squadra che era partita anche benino, ma che poi è affondata: una settimana fa poi raccontavamo dell’addio di Rob Gray, senza quello che era il miglior marcatore di Serie A1 la missione salvezza diventa ancora più complicata ma adesso Scafati deve dimostrare di potersi compattare attorno al suo allenatore e vincere con il gruppo, come fatto l’anno scorso quando a salutare improvvisamente era stato David Logan. Battere Reggio Emilia sarebbe un ottimo modo per lanciarsi nella volata salvezza, chiaramente appunto la Unahotels è favorita eppure mai dire mai…