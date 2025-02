DIRETTA SCAFATI SASSARI: TANTA PAURA IN CAMPO!

La diretta Scafati Sassari ci farà compagnia alle ore 16:00 di domenica 2 febbraio, nella 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: le due squadre si erano incrociate per aprire il loro campionato e la Givova aveva fatto il colpo al PalaSerradimigni, ma possiamo dire che da quel momento le cose siano andate molto peggio per una Scafati che ad un certo punto si è fermata, e non ha cambiato passo nemmeno dopo l’esonero di Marcelo Nicola e l’avvento di Marco Ramondino, con Damiano Pilot a guidare brevemente tra i due. Anzi: i campani entrano in questa partita della Beta Ricambi Arena con sei sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica.

DIRETTA/ Sassari Virtus Bologna (risultato finale 76-68): vittoria dei sardi (26 gennaio 2025)

Non va tanto meglio a Sassari, che è stata in corsa per un posto nella Final Eight di Coppa Italia ma poi è sostanzialmente crollata; esonerato Nenad Markovic, la squadra è stata affidata a Massimo Bulleri e la prima è stata anche migliore delle più rosee previsioni, una vittoria contro la Virtus Bologna che ha messo il Banco di Sardegna, per ora, al riparo da brutte sorprese. Insomma: nella diretta Scafati Sassari possiamo aspettare tanta paura di sbagliare in campo, perdere ancora significherebbe per la Dinamo entrare nella zona calda della classifica dove la Givova staziona da tempo…

DIRETTA/ Napoli Sassari (risultato finale 87-70): Erick Green MVP, la GeVi torna a sperare! (19 gennaio 2025)

DIRETTA SCAFATI SASSARI: DOVE SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Scafati Sassari, non ci sarà una messa in onda in tv ma solo su DAZN oppure in diretta streaming video, tramite PC e iphone.

DIRETTA SCAFATI SASSARI: CHI VINCE SI RIALZA

Chiaramente nella diretta Scafati Sassari possiamo anche fare il discorso contrario, ovvero che la squadra vincente potrà riprendere la corsa: certo al momento bisogna anche dire che la classifica è ben diversa, il Banco di Sardegna con il colpo di domenica scorsa ha messo tre partite di vantaggio sulle quattro rivali che sono in ultima posizione, dunque ha un margine utile che può difendere ma, per quanto detto in precedenza, si trova ad affrontare uno scenario in cui si sono persi parecchi punti di riferimento, e dobbiamo ancora valutare nel medio periodo che scossoni, positivi e negativi, possa portare l’esonero di Markovic.

Diretta/ Trapani Sassari (risultato finale 88-68): tutto facile per i siciliani (basket A1, 11 gennaio 2025)

La situazione in casa Scafati non è migliore, anzi: nei due anni e mezzo passati in Serie A1 la Givova ha cambiato tanti allenatori e, anche per sfortuna, non è mai riuscita a trovare la giusta continuità nel progetto tecnico. Ora la squadra è stata affidata a Ramondino, artefice del capolavoro Tortona: il coach irpino però non ha la bacchetta magica e deve provare a stimolare il talento delle individualità (Rob Gray e Kruize Pinkins su tutti, ma anche Andrea Cinciarini) per poi costruire intorno a loro un gruppo votato al sacrificio che sia consapevole di doversi sporcare le mani su ogni possesso, perché solo così si potrà uscire da questo brutto scenario.