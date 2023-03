Diretta Scafati Sassari/ Streaming video tv: Caja vs Bucchi, bella sfida! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI SASSARI: LA DINAMO PER VOLARE!

Scafati Sassari, in diretta dalla Beta Ricambi Arena alle ore 19:30 di domenica 12 marzo, è la partita che chiude la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023: un match interessante, tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi come differenti sono gli obiettivi stagionali. La Givova ha giocato una partita gagliarda e onorevole al Mediolanum Forum ma ha perso contro Milano, ed entrando nella sesta di ritorno si trova nel quartetto di squadre appena sopra il fanalino di coda Reggio Emilia, dunque totalmente impegnata nella corsa per non retrocedere.

Sassari invece ha iniziato volare: battuta anche Venezia, il Banco di Sardegna addirittura occupa il quarto posto in graduatoria grazie alla classifica avulsa – ci sono ben cinque club a quota 22 – e dunque dopo un girone di andata appena discreto può addirittura prendersi il fattore campo nel primo turno di playoff, con un salto di qualità netto. Intanto vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Scafati Sassari, ma mentre aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali della partita alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti non è una delle partite che sono state selezionate per la 21^ giornata del campionato di Serie A1. Sappiamo però che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Scafati Sassari sarà interessante scoprire se il Banco di Sardegna saprà fare un altro passo avanti: si tratta di una squadra che in epoca recente ha sempre ballato tra la possibilità di confermarsi grande e un calo strutturale dopo l’epopea di Gianmarco Pozzecco. Lo dimostra una prima parte di campionato nella quale la qualificazione alla Coppa Italia è stata mancata per poco ma comunque non è arrivata, e poi un’inversione di rotta che idealmente ha portato Sassari a insidiare il terzo posto di Tortona, ma che adesso naturalmente deve essere confermata nei match che restano.

La realtà di Scafati ovviamente rimane quella di giocare per la permanenza in Serie A1: con l’arrivo di Attilio Caja e qualche innesto nel roster la neopromossa ha cambiato passo, ma non è ancora riuscita a togliersi dai guai anche perché la classifica rimane molto corta, una vittoria in più o in meno modifica davvero tutto lo scenario e sono parecchie le squadre che stanno correndo per la salvezza. Questa sera la partita contro Sassari è davvero importante, bisogna giocarsi l’obiettivo stagionale sui dettagli e questo significa provare a vincere sempre e comunque, prescindendo dall’avversaria.











