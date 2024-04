Diretta/ Scafati Sassari (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si comincia! ( 28 aprile 2024)

DIRETTA SCAFATI SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Scafati Sassari può davvero cominciare. Non si può dire che le ultime stagioni della Givova siano state prive di ostacoli da superare: l’anno scorso Attilio Caja, chiamato a sostituire l’esonerato Alessandro Rossi, si era dovuto dimettere per motivi personali e il suo posto lo aveva preso Stefano Sacripanti. Il coach canturino a sua volta ha dovuto lasciare: a fine novembre, proprio a Sassari, era stato vittima di una colica renale e non si era potuto sedere in panchina nella partita contro il Banco di Sardegna. Pochi giorni dopo Sacripanti è stato costretto a operarsi d’urgenza, e visti i lunghi tempi di recupero che si prospettavano ha dovuto dire addio alla panchina di Scafati.

A inizio dicembre sembrava che il nuovo allenatore della Givova potesse diventare Jasmin Repesa, ma poi la scelta della società campana è caduta su Matteo Boniciolli; poco dopo David Logan, uno dei simboli della squadra, ha fatto improvvisamente ritorno negli Stati Uniti e poche ore dopo ha annunciato l’addio ufficiale al basket, a stagione in corso e lasciando un grande vuoto nel roster. Che Scafati si sia salvata nonostante questi due imprevisti resta u grande merito, così come il fatto che abbia accarezzato il sogno playoff fino a poche giornate dal termine della regular season; ora però mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il parquet della Beta Ricambi Arena, sta per alzarsi la palla a due di Scafati Sassari! (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI SASSARI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per parlare ancora della diretta di Scafati Sassari bisogna dire che questa partita non godrà di una diretta tv: il match infatti non rientra nel pacchetto delle tre gare fornite dalla nostra televisione nella 29^ giornata del campionato di basket, dunque vi dovrete rivolgere a DAZN che, in abbonamento e con visione in diretta streaming video, mette a disposizione l’intera programmazione della Serie A1. Il sito ufficiale www.legabasket.it è invece consultabile per avere accesso al tabellino play-by-play, il boxscore statistico e altri dati sul torneo e le due squadre in questione.

SCAFATI SASSARI: RIMPIANTI DINAMO

Abbiamo già visto che la diretta di Scafati Sassari si gioca in un contesto di “smobilitazione”: le due squadre non possono più qualificarsi per i playoff, un po’ per le sfide dirette con le rivali che sono davanti in classifica e un po’ per gli incroci del calendario, e questo è il caso della Givova che, pur avendo vantaggio nei confronti di Trento e Pistoia, non può sperare in una doppia sconfitta di entrambe visto che si affrontano adesso alla Il T Quotidiano Arena. Dunque sarà una partita con qualche rimpianto: certamente per il Banco di Sardegna, che a marzo aveva avuto un periodo straordinario ma poi ha vanificato tutto.

Tra la 21^ e la 25^ giornata sono arrivate le vittorie contro Virtus Bologna, Venezia e Brescia, poi il blitz di Brindisi dopo il ko di Trento: battute tre delle migliori quattro squadre della Serie A1, playoff alla portata e calendario del tutto favorevole. Come è andata? Lo ricordiamo bene: Sassari ha perso in casa contro Pesaro, è caduta a Napoli contro una squadra che arrivava da cinque sconfitte consecutive e ha incassato 24 punti al PalaSerradimigni contro Varese. Avesse vinto almeno due di queste partite, oggi la Dinamo sarebbe assolutamente in zona playoff e la sfida diretta di Trento le avrebbe dato una mano enorme; così invece saranno solo rimpianti, al netto della salvezza conquistata in anticipo. (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI SASSARI: SENZA OBIETTIVI!

Alle ore 18:15 di domenica 28 aprile la diretta di Scafati Sassari ci farà compagnia nella 29^ giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024: gli arbitri sono Michele Rossi, Christian Borgo e Antonio Bartolomeo, la partita nel penultimo turno della regular season è una delle poche che ormai non raccontano più temi decisivi a livello di classifica. Entrambe le squadre hanno 24 punti, entrambe hanno perso male settimana scorsa: in particolare Sassari, battuta in casa da Varese con 24 punti di scarto in una partita nella quale la Openjobmetis aveva molte più motivazioni.

Scafati è caduta contro Milano, e forse anche qui vale lo stesso discorso pur se, in aggiunta, l’Olimpia ha chiaramente valori diversi rispetto alla Givova; le due squadre comunque hanno raggiunto l’obiettivo della salvezza senza particolari affanni, ma ormai non possono più raggiungere quello dei playoff e allora si accontenteranno di chiudere il loro campionato in ascesa, per poi pensare già alla prossima stagione. Aspettando la diretta di Scafati Sassari, proviamo ora a fare qualche altra rapida considerazione sui suoi temi principali in arrivo dalla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI SASSARI: TRA RIMPIANTI E SODDISFAZIONE

Realisticamente la diretta di Scafati Sassari ha chiuso le porte dei playoff anche per la Givova: la squadra di Matteo Boniciolli ha il vantaggio nella doppia sfida diretta (per differenza canestri) nei confronti di Trento e Pistoia, ma oggi in contemporanea si affrontano proprio queste due squadre e dunque una si renderà irraggiungibile a Scafati, cui non basterà nemmeno un’eventuale vittoria al PalaBarbuto contro Napoli – settimana prossima – altra squadra che andrebbe superata in classifica per centrare la post season.

Per Sassari invece il discorso è chiuso: vantaggio nei confronti di Pistoia ma Trento è davanti nella differenza canestri, in più il Banco di Sardegna ha perso due volte contro Napoli. Insomma, il campionato della Dinamo si è concluso con la netta sconfitta contro Varese: il primo traguardo da centrare era la salvezza ed è arrivata, ma questa piazza è abituata a livelli ben più alti e proverà immediatamente a tornare grande, quantomeno a rientrare concretamente in corsa per quel posto nei playoff che quest’anno è purtroppo sfuggito.











