Diretta Scafati Tortona/ Streaming video tv: crisi Givova, rilancio Bertram! (basket A1, 17 marzo 2024)

DIRETTA SCAFATI TORTONA: LA GIVOVA RISCHIA!

Scafati Tortona è diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: la partita è valida per la 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, alle ore 17:30 di domenica 17 marzo 2024. La Givova rischia qualcosa in termini di corsa alla salvezza: nell’ultimo turno ha perso a Brescia, sconfitta che ovviamente ci può stare ma è innegabile il calo di una squadra che non troppe settimane fa era in zona playoff e che ora, anche a causa dell’addio di David Logan, si trova in affanno pur mantenendo un prezioso tesoretto sulla zona retrocessione, margine che ora andrà gestito.

Tortona invece è in netta ripresa, come diciamo da tempo: settimana scorsa ha spazzato via anche Napoli, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, e sta ritrovando quelle sensazioni che nelle due stagioni precedenti le hanno permesso di raggiungere una doppia semifinale playoff, di fatto ripartendo con il nuovo ciclo di Walter De Raffaele. La diretta di Scafati Tortona pende dalla parte della Bertram ma sarà il parquet della Beta Ricambi Arena a dirci se sarà così, per il momento analizziamo ancora qualcuno dei temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio di Serie A1.

SCAFATI TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Tortona non sarà una delle tre che per questa 23^ giornata del torneo sono fornite dai canali della nostra televisione, e di conseguenza non avrà una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Nel valutare la diretta di Scafati Tortona dobbiamo ovviamente dire che il ritiro di David Logan ha lasciato una crepa nel roster della Givova: le cifre del veterano di Chicago erano ovviamente in calo ma la presenza sul parquet di questa guardia era importante anche solo a livello mentale, e non sono state poche le partite in cui Logan si è messo in proprio e ha portato in dote vittorie importanti. A Scafati è cambiato anche l’allenatore abbastanza all’improvviso, dunque di fatto si è come ripartiti da zero: le cose non vanno troppo bene, ma il margine costruito può essere determinante.

A Tortona sognano, perché la Bertram in crisi di inizio stagione non c’è più: qui influisce la scelta di puntare sull’ultimo MVP di Serie A1, ovvero Colbey Ross, ma anche e soprattutto l’avvicendamento in panchina che, per quanto sia stato doloroso per l’addio a Marco Ramondino, ha dato i suoi frutti perché De Raffaele ha dato una decisa sterzata, riuscendo a rendere Tortona una squadra da playoff come era stata nel biennio appena passato. Ora c’è questa trasferta di Scafati con la quale Derthona Basket può blindare ancor più la terza post season consecutiva, vedremo come andranno le cose…











