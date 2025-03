DIRETTA SCAFATI TORTONA: BERTRAM PER UN POSTO NEI PLAYOFF

La diretta Scafati Tortona ci fa compagnia alle ore 19:00 di domenica 16 marzo, presso la Beta Ricambi Arena, per la 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è una partita speciale per Marco Ramondino che, dopo gli anni gloriosi sulla panchina della Bertram, la incrocia come avversario avendo preso il posto di Damiano Pilot a Scafati, contesto del tutto diverso per lui rispetto alle stagioni piemontesi ma la stessa carica dei giorni migliori, anche se la sua Givova pur dando prova di carattere e qualità non riesce a trovare le vittorie pesanti, anche domenica scorsa ha perso contro Trieste pur avendo giocato un match davvero interessante.

Naturalmente per Tortona la situazione è ben diversa: la Bertram infatti ha saputo cambiare passo dopo un inizio di campionato non brillantissimo e adesso è una seria pretendente alle alte zone della classifica, la vittoria sofferta contro Varese ha mostrato come in questo periodo la squadra sia leggermente sulle gambe ma ci sta dovendo affrontare due competizioni, a proposito prima della diretta Scafati Tortona la Bertram è andata a vincere a Patrasso rimettendosi del tutto in corsa per i quarti di Champions League, adesso però dobbiamo realmente scoprire quello che succederà tra poche ore qui alla Beta Ricambi Arena.

COME VEDERE LA DIRETTA SCAFATI TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà la possibilità di una diretta tv per Scafati Tortona, ma come sempre potrete seguire questa partita di Serie A1 con una visione in diretta streaming video, abbonandovi alla piattaforma DAZN.

DIRETTA SCAFATI TORTONA: LE SPERANZE DELLA GIVOVA

Per Ramondino la diretta Scafati Tortona è davvero speciale, ma naturalmente oggi l’allenatore irpino dovrà soltanto guardare in casa propria: da quando ha preso in mano la Givova la sua squadra ha avuto un sussulto di orgoglio, ma manca sempre il centesimo per fare l’euro perché alcune sconfitte sono arrivate in rimonta o sul filo di lana, come quella casalinga contro Venezia che è passata all’overtime. La situazione di Scafati adesso è davvero complessa: la corsa alla salvezza si fa pericolosa perché ci sono tante squadre coinvolte e serve iniziare a infilare qualche vittoria, peccato che oggi il calendario remi contro almeno sulla carta.

Tuttavia, Scafati ha ancora le sue intatte speranze di salvarsi per il terzo anno consecutivo: da quando è tornata in Serie A1 la società campana ha saputo costruire progetti che hanno centrato gli obiettivi, passando anche da parecchi cambi in panchina e addii improvvisi e dolorosi (quello di David Logan), dunque ancora una volta si corre per questo aspettando che magari possano arrivare i presupposti per alzare la posta e provare a valutare una corsa ai playoff. Intanto bisogna procedere passo per passo, nella diretta Scafati Tortona bisogna prendersi la vittoria per continuare a viaggiare verso la permanenza nel massimo campionato.