DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO FINALE 87-92): TRIPLICE ZERO

Treviso compie una grande impresa e batte Scafati 92-87 al termine di una partita combattutissima e ricca di emozioni. Dopo un primo tempo equilibrato ma con Scafati leggermente avanti (50-42 all’intervallo), gli ospiti hanno saputo reagire nella ripresa trascinati da un super Olisevicius, vero protagonista della serata con 18 punti, tre assist e tante giocate decisive, soprattutto nel terzo quarto.

Scafati aveva iniziato bene, appoggiandosi alle giocate di Pinkins (12 punti e 4 rimbalzi già nella prima metà di gara), trovando buone soluzioni sia nel pitturato che dall’arco. Ma col passare dei minuti la formazione campana ha progressivamente perso ritmo e precisione, subendo il ritorno di una Treviso molto più lucida e concreta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO LIVE 64-62): FINE TERZO QUARTO

Il terzo quarto della diretta di Scafati Treviso si chiude con un 66-64 che riapre completamente il match. Dopo aver accumulato un discreto vantaggio, Scafati si è fatta sorprendere dalla rimonta degli ospiti, trascinati da un ispiratissimo Olisevicius. L’ala lituana è stata il vero protagonista di questo parziale: 18 punti totali a referto, di cui otto soltanto nel terzo quarto, accompagnati da tre assist che hanno dato ritmo all’attacco di Treviso.

Scafati, che aveva costruito il proprio margine grazie alla solidità di Pinkins (già in doppia cifra per punti e rimbalzi), ha mostrato qualche difficoltà nella gestione del ritmo, concedendo troppo spazio agli esterni trevigiani. Nonostante un buon contributo da parte della panchina, i padroni di casa non sono riusciti a mantenere l’inerzia favorevole e ora si ritrovano a dover difendere un vantaggio risicato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO LIVE 50-42): FINE SECONDO QUARTO

Finisce il secondo quarto della diretta di Scafati Treviso con il punteggio di 50-42 in favore degli ospiti. Nonostante una prestazione solida di Pinkins, autore di 12 punti e 4 rimbalzi, Scafati non riesce a trovare il modo di ricucire lo strappo. Il lungo di casa si mette in mostra sia a rimbalzo che in fase offensiva, ma i suoi sforzi individuali non bastano a contenere una Treviso sempre più in fiducia.

Gli ospiti, infatti, col passare dei minuti aumentano il loro vantaggio grazie a una circolazione di palla fluida e a percentuali elevate dall’arco. Scafati resta aggrappata al match grazie a qualche iniziativa personale e a buone giocate in area, ma il divario cresce lentamente e la sensazione è che serva un cambio di ritmo nella ripresa per invertire la tendenza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO LIVE 21-19): FINE PRIMO QUARTO

Fine primo quarto della diretta di Scafati Treviso, con il punteggio che vede i padroni di casa avanti 21-19. È stato un avvio molto intenso, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande attenzione difensiva, senza però rinunciare a soluzioni offensive efficaci.

La partita è equilibrata e viva, con Scafati che ha trovato il vantaggio grazie a una tripla di Cinciarini, autore di un primo quarto di grande personalità: oltre alla bomba che ha dato il sorpasso, il veterano ha servito anche tre assist, guidando con esperienza il gioco dei suoi. Treviso, comunque, resta pienamente in partita, rispondendo colpo su colpo e mostrando buone trame offensive. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SCAFATI TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Scafati Treviso sta per farci compagnia: da tempo ormai non parliamo di una vittoria della Givova, che è inchiodata a 12 punti in classifica da due mesi e mezzo. La vittoria di Pistoia sembrava aver dato un po’ di speranza a Scafati, che tra l’altro solo sei giorni prima aveva battuto Sassari alla Beta Ricambi Arena: con un bilancio di 6 vittorie e 13 sconfitte, per quanto negativo, si poteva ancora pensare di andare a prendersi la salvezza anche perché squadre come la stessa Estra, Napoli, Varese e Cremona non stavano facendo troppo meglio. Peccato che da quel momento Scafati abbia solo perso: sono arrivate ben otto sconfitte consecutive.

Tra i momenti in cui la stagione della Givova sarebbe potuta girare vanno citate le due partite di fine marzo: sconfitta casalinga contro Napoli e ko alla Itelyum Arena per mano di Varese, che in quell’occasione ha anche girato a proprio vantaggio la differenza canestri. Nelle ultime sette poi i campani hanno sempre perso di almeno 10 punti: segno inequivocabile di una barca ormai in affondamento, e ora bisognerà essere bravi a ripartire. Per il momento però concentriamoci su quello che vedremo in campo tra pochi minuti: ci siamo davvero, la diretta Scafati Treviso prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA SCAFATI TREVISO

Non avremo una diretta tv per Scafati Treviso che di conseguenza sarà mandata in onda solo dalla piattaforma DAZN, in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati.

GIVOVA ORMAI SPACCIATA

È alle ore 17:30 di domenica 27 aprile la palla a due per la diretta Scafati Treviso, che si gioca alla Beta Ricambi Arena nell’ambito della 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: ultima occasione utile, o quasi, per la Givova che è ad un passo dalla retrocessione e non può essere altrimenti, nel girone di ritorno ha vinto solo due volte e, cadendo recentemente in casa contro Napoli e a Varese, ha determinato il suo futuro a breve termine, dunque la Serie A2 è quasi aritmetica non tanto per la sconfitta maturata a Brescia, e che ci poteva stare, ma per le tante occasioni perse lungo la strada.

Anche vincere oggi contro Treviso potrebbe servire a ben poco: le ultime due giornate infatti vedranno Scafati affrontare Virtus Bologna e Milano, e bisognerebbe ottenere due successi nella speranza che Cremona, unica squadra superabile in classifica, perda sempre. Come dire: la diretta Scafati Treviso può sancire una retrocessione scritta da tempo e che arriverà dopo tre stagioni in cui comunque ci si è tolti parecchie soddisfazioni, ma adesso arriva il momento di ripartire con un progetto solido che porti a essere competitivi al piano di sotto.

DIRETTA SCAFATI TREVISO: RIMPIANTI VENETI

Se per la Givova ci sono rimpianti, la diretta Scafati Treviso ci consegna una NutriBullet che guarda al suo percorso sapendo di aver sprecato qualche occasione: nell’ultimo turno la squadra di Frank Vitucci ha battuto anche Tortona dimostrando di essere cresciuta, ma ormai è davvero troppo tardi per pensare di andare a correre per un posto nei playoff. La post season era alla portata di un gruppo come Treviso, ma è stata nuovamente mancata: davvero troppo tenero il modo in cui la squadra veneta ha approcciato il campionato, era già successo l’anno scorso e chiaramente non può più essere un caso.

Anche per questo motivo, verosimilmente anche se le valutazioni andranno fatte a bocce ferme, potrebbe e dovrebbe arrivare la separazione da Vitucci che, chiamato al grande ritorno per dare il quid in più a Treviso, non ha saputo invertire la tendenza e ha combattuto per la salvezza esattamente come negli anni precedenti; adesso si punterà esclusivamente a chiudere la stagione nel migliore dei modi, anche a Treviso bisogna ripartire con costrutto perché una piazza che ha vinto tutto vuole tornare quantomeno a confrontarsi con le squadre migliori e crescere progressivamente, sarà interessante scoprire quanto tempo ci vorrà.