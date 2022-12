Diretta Scafati Treviso/ Streaming video tv: si gioca per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI TREVISO: PARTITA DELICATISSIMA!

Scafati Treviso, che verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Marco Catani, va in scena al PalaMangano alle ore 19:30 di domenica 4 dicembre: nella 9^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 si gioca una partita delicatissima in chiave salvezza, perché sono di fronte due delle squadre che occupano l’ultimo posto in classifica. La Givova arriva comunque da un’importantissima vittoria: ha battuto Reggio Emilia in casa e così ha potuto agganciare il gruppetto di cui sopra, se non altro mantenendo il passo delle rivali nel tentativo di non staccarsi troppo presto dalla concorrenza.

Diretta/ Treviso Milano (risultato finale 80-93) streaming tv video: Davies 18 punti

Per Treviso invece il momento è davvero negativo: in estate si pensava di potersi giocare anche i playoff (raggiunti nel 2021) invece l’avvio di stagione è stato pessimo e le vittorie sono appena due. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta interna contro Milano: ci poteva ovviamente stare, ma ora la Nutribullet è nella situazione di dover sempre provare a vincere senza guardare in faccia l’avversaria. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Scafati Treviso; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata del PalaMangano.

Diretta/ Napoli Treviso (risultato finale 84-82): Williams ispira, la GeVi vince!

DIRETTA SCAFATI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Treviso non sarà, per questa 9^ giornata, una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Treviso Brescia (risultato finale 99-92): i veneti la chiudono!

DIRETTA SCAFATI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Scafati Treviso, e allora possiamo ricordare che poco meno di un mese fa la Givova ha cambiato allenatore, affidandosi all’esperienza di Attilio Caja che, reduce da una stagione in cui ha portato Reggio Emilia ai playoff, ha già battuto un colpo riuscendo a prevalere proprio sulla Unahotels. Una vittoria importantissima, perché la Reggiana è una delle squadre attualmente coinvolte nella lotta per la salvezza e dunque si tratta di punti che alla fine potranno pesare molto; del resto sappiamo come Caja sia in grado di tirare fuori il meglio dai roster che allena, la sfida Scafati è certamente complessa ma alla fine la permanenza in Serie A1 potrebbe arrivare.

Treviso al momento prosegue con Marcelo Nicola, ma anche qui un cambio potrebbe essere in vista: la Nutribullet, che pure avrebbe certe individualità in grado di portare una classifica migliore, non riesce proprio ad alzare la testa e al momento i suoi giocatori di maggiore livello (da Adrian Banks a Michal Sokolowski, che ha giocato gli Europei con la Polonia) stanno faticando a guidare la squadra al di fuori delle secche del fondo classifica. La diretta di Scafati Treviso è fondamentale per entrambe, ma forse di più per i veneti che cercano risposte immediate e, con una vittoria in trasferta, potrebbero girare il momento negativo e iniziare davvero a correre…











© RIPRODUZIONE RISERVATA