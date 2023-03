Diretta Scafati Trieste/ Streaming video tv: da non sbagliare! (Serie A basket)

DIRETTA SCAFATI TRIESTE: ANTICIPO!

Scafati Trieste, in diretta naturalmente dalla Beta Ricambi Arena, cioè il PalaMangano di Scafati, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, sabato 25 marzo 2023, perché sarà l’unico anticipo in programma al sabato sera nella ventitreesima giornata di Serie A, che è l’ottavo turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. Uno sguardo alla classifica ci ricorda che la diretta di Scafati Trieste sarà una partita piuttosto delicata. Per quanto riguarda i padroni di casa della Givova Scafati, che hanno appena 14 punti, cogliere una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per migliorare una classifica che li mette tra le formazioni maggiormente a rischio retrocessione.

AMICI 2023, NDG: "È STATA ESPERIENZA ASSURDA"/ "Da piccolo volevo fare ballerino"

Più tranquilla (ma nemmeno troppo) è la posizione degli ospiti della Pallacanestro Trieste, che infatti hanno 18 punti e da una parte vincendo possono ancora inseguire i playoff, dall’altra devono evitare una sconfitta che potrebbe invece rimetterli nei guai per quanto riguarda il basilare obiettivo della salvezza. Ecco allora che la posta in palio sarà davvero alta, tra speranze (soprattutto per Trieste) ma anche incubi da scacciare, un motivo in più per scoprire con grande interesse che cosa ci dirà la diretta di Scafati Trieste…

MEGAN E GIANMARCO FIDANZATI AD AMICI 22/ "La fiducia è alla base del nostro amore"

SCAFATI TRIESTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Trieste sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, che trasmette due partite ad ogni giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile anche la visione in diretta streaming video di Scafati Trieste, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

PAPÀ MEGAN RIA DI AMICI 22, CHI È?/ "Ora ha capito che il ballo è la mia vita"

DIRETTA SCAFATI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scafati Trieste, facciamo il punto sulle stagioni di Givova Scafati e Pallacanestro Trieste, ricordando che i padroni di casa campani hanno raccolto finora sette vittorie e ben quindici sconfitte su ventidue giornate, l’ultimo precedente casalingo è una sconfitta al cospetto di Sassari, che è venuta in Campania per vincere 80-90, mentre lo scorso turno ha portato l’amarezza del ko 89-88 a Treviso, un misero punto di differenza che però potrebbe valere una intera stagione. Cinque delle sette vittorie della Givova sono giunte a Scafati, bisogna sfruttare il fattore campo per risollevarsi.

La scorsa giornata ha visto invece per Trieste una sconfitta casalinga perché Reggio Emilia ha espugnato l’Allianz Dome per 75-80, mentre l’ultima in trasferta è stata un disastro, causa sconfitta 95-59 a Brescia. In generale, Trieste vanta nove vittorie a fronte di tredici sconfitte, con poca differenza fra il rendimento in casa (5-7) oppure in trasferta (4-6), dato che oggi potrebbe infondere fiducia per inseguire una vittoria che sarebbe una enorme ipoteca sulla salvezza per i giuliani. Sappiamo quanto sia importante la posta in palio, quindi non serve aggiungere altro per trovare i motivi giusti per seguire con la massima attenzione la diretta di Scafati Trieste…











© RIPRODUZIONE RISERVATA