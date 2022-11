Diretta Scafati Varese/ Streaming video tv: Openjobmetis lanciata ma… (basket A1)

DIRETTA SCAFATI VARESE: LA GIVOVA CI CREDE!

Scafati Varese sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Gabriele Bettini e Gianluca Capotorto: appuntamento alle ore 16:00 di domenica 6 novembre presso il PalaBarbuto di Napoli, dove va in scena il match per la 6^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Sfida intrigante, che non si gioca da tempo: al momento la neopromossa Givova ha vinto una sola partita, ma domenica scorsa ha comunque dato buoni segnali di ripresa e ha lottato per 40 minuti contro Trento, uscendo sconfitta dalla BLM Group Arena ma facendo vedere di potersela giocare con tante squadre e potersi prendere la salvezza.

Varese invece ha vinto in volata contro Treviso: terzo successo stagionale per la Openjobmetis, che può recriminare su qualche finale in volata ma tutto sommato sta facendo il suo, si trova in zona playoff e adesso dovrà dare continuità ai suoi risultati, contrariamente a quanto accaduto nelle stagioni passate. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Scafati Varese; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero animare questo bel pomeriggio al PalaBarbuto, dove il risultato almeno sulla carta rimane assolutamente incerto e in bilico.

DIRETTA SCAFATI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Varese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra le partite selezionate in questa 6^ giornata. Sappiamo bene che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

La diretta di Scafati Varese è una di quelle partite che potrebbero lanciare la Givova: i campani hanno sicuramente un roster che può prendersi la salvezza, al momento diciamo che le sorti della neopromossa sono legate alle condizioni di un David Logan che, per quanto talentuoso e potenzialmente devastante, viaggia comunque per i 40 anni e dunque si deve gestire partita dopo partita. Julyan Stone dà una grossa mano in termini di versatilità, gli altri possono fare il loro ma Scafati deve essere brava a trovare protagonisti diversi, per non essere prevedibile offensivamente.

Tema che coach Matt Brase sta studiando a Varese: il faro della Openjobmetis è chiaramente Jaron Johnson (fantastico nella vittoria contro Treviso), ma giocatori come Colbey Ross e Markel Brown sanno prendersi le loro responsabilità e dalla panchina è per il momento ottimo il contributo di Guglielmo Caruso. Il tema vero per Varese è quello di confermarsi: spesso nelle stagioni precedenti abbiamo avuto un crollo nelle prestazioni della squadra a fronte di ottimi momenti, un rendimento quasi schizofrenico che ha impedito di qualificarsi ai playoff. Sotto le Prealpi sperano che questo sia l’anno buono, l’ultima partecipazione alla post season risale ai tempi di Attilio Caja…











