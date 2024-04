DIRETTA SCAFATI VARESE/ Video streaming tv: lombardi troppo alterni, e ora si rischia (oggi 14 aprile 2024)

DIRETTA SCAFATI VARESE: ANDAMENTO ALTERNO

Manca poco alla diretta di Scafati Varese ed è davvero interessante notare l’andamento della Openjobmetis. È una squadra che quest’anno ha avuto pochi picchi di rendimento: tra le vittorie di maggiore spessore possiamo citare quelle interne contro Sassari e Reggio Emilia, ovviamente il 113-79 su Napoli di domenica scorsa e la trasferta di Cremona, con la tripla di Nico Mannion determinante. Per il resto, Varese ha subito parecchie imbarcate e soprattutto non può dire, a differenza di altre rivali per la salvezza, di aver centrato successi fuori programma; per contro però la squadra di Tom Bialaszewski ha vinto le gare che doveva vincere.

Alla Itelyum Arena ha battuto Brindisi girando a suo favore la differenza canestri, ha superato Pesaro in due occasioni per un vantaggio fondamentale e, nel momento migliore della stagione coinciso con l’arrivo di Mannion, ha espugnato il PalaVerde di Treviso in attesa del match di ritorno. Se la Openjobmetis si salverà sarà anche e soprattutto in virtù del vantaggio diretto con le rivali; noi però citiamo anche la prima giornata di Serie A1, e quella vittoria contro Pistoia rimontando una doppia cifra di svantaggio: all’epoca non lo potevamo certo dire, ma forse quel successo interno di un punto sarà davvero determinante… (agg. di Claudio Franceschini)

SCAFATI VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Varese non sarà disponibile: la partita della Beta Ricambi Arena non fa infatti parte del pacchetto delle tre gare che, per la 27^ giornata di Serie A1, sono state selezionate per essere trasmesse sui canali tradizionali. Come di consueto però esiste un modo per assistere alla sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che copre tutto il campionato di basket: sarà una visione in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In ultimo, possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su Scafati Varese, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SCAFATI VARESE: FONDAMENTALE PER I LOMBARDI!

Quasi tutto pronto per la diretta di Scafati Varese, partita in programma alle ore 20:00 di domenica 14 aprile: siamo arrivati alla 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, alla Beta Ricambi Arena si gioca una sfida salvezza che però è importante soprattutto per la Openjobmetis, visto che la Givova dovrebbe essere al sicuro. Varese invece rischia ancora qualcosa, ma domenica scorsa ha battuto un grande colpo: ha risposto alle vittorie di Brindisi e Pesaro con uno straripante +34 su Napoli, rimettendosi in piena corsa e confermando un vantaggio fondamentale sulle ultime due.

Come detto invece Scafati dovrebbe aver già timbrato l’obiettivo: nell’ultimo turno i campani hanno perso a Cremona mancando la salvezza aritmetica, ma avevano costruito un precedenza un buon margine che adesso andrà soltanto confermato. Per i playoff invece ci sarà ben poco da fare: potrebbe essere un peccato ma restare in Serie A1 è comunque un ottimo traguardo per la Givova. Adesso aspettiamo che la diretta di Scafati Varese prenda il via andando ancor più in profondità di questa intrigante partita che si gioca alla Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI VARESE: UNA SALVA, L’ALTRA QUASI

La diretta di Scafati Varese rappresenta allora un incrocio tra una squadra che è sostanzialmente salva e una che lo è quasi: Varese è andata in crisi nelle ultime giornate e ha anche pagato un calendario non semplicissimo, ma ha comunque vinto le partite che doveva vincere: intanto le sfide dirette che ampliano ancor più il distacco nei confronti delle avversarie dirette per la salvezza, poi quella contro una Napoli in difficoltà che è stata asfaltata nel secondo tempo e in particolar modo nel quarto periodo, così che ora pur con qualche rammarico la salvezza è davvero vicina.

Rimpianti li ha anche Scafati, anche se vanno cercati lontani dal campo: abbiamo ricordato più volte come l’improvviso ritiro di David Logan, a stagione in corso, abbia tolto un elemento di straordinaria esperienza a una Givova che ha anche dovuto fare i conti con le dimissioni di Stefano Sacripanti. Il rammarico è quello di non aver confermato una zona playoff che Scafati era andata a prendersi con ottime prestazioni, ma si può essere soddisfatti del campionato disputato e della seconda salvezza consecutiva, l’anno prossimo poi si vedrà…











