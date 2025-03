DIRETTA SCAFATI VENEZIA: RIPARTIRE CON IL BOTTO!

Ci siamo per la diretta Scafati Venezia, che prende il via alle ore 17:30 di domenica 2 marzo e si gioca per la 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è una partita che mette di fronte due squadre che, prima che il campionato si fermasse, avevano vinto i loro rispettivi impegni e dunque arrivano qui con fiducia, sia pure da situazioni diverse.

Per Scafati infatti si tratta sempre di inseguire la salvezza, ma in questo senso il blitz ottenuto a Pistoia è stato fondamentale: la Givova ha evitato l’aggancio e invece ha messo 4 punti tra sé e la Estra, staccando anche il resto della concorrenza e facendo così un passo avanti enorme.

Bene anche Venezia, che ovviamente ha ben altre idee in testa: quella di completare la rincorsa alla zona playoff, la vittoria ottenuta contro Napoli ha aiutato in questo e attenzione perché per la Reyer inizia un momento importante della stagione, con i playoff di Eurocup che potrebbero segnare un altro traguardo da perseguire per la crescita del progetto.

Anche alla Beta Ricambi Arena gli orogranata sono favoriti nella diretta Scafati Venezia ma vedremo cosa succederà sul parquet, per il momento possiamo fare qualche rapida valutazione circa la partita che tra poche ore prenderà il via.

DIRETTA SCAFATI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Potrete affidarvi solo a DAZN, fornitore di tutto il campionato di Serie A1, per la diretta Scafati Venezia: la partita non verrà trasmessa in tv ma sarà garantita su questa piattaforma in diretta streaming video, naturalmente per i soli abbonati.

DIRETTA SCAFATI VENEZIA: IMPORTANTE PER ENTRAMBE

Manca sempre meno alla diretta Scafati Venezia e questa partita potrebbe segnare un ulteriore punto a favore della Givova che, dopo aver iniziato la stagione con Marcelo Nicola e aver vissuto l’interregno di Damiano Pilot, ha affidato la panchina a Marco Ramondino: il coach irpino vuole ripetere quanto già fatto a Tortona ma, naturalmente, lo scenario di Scafati è completamente diverso almeno per il momento, resta però che, qualora dovesse centrare la salvezza che per i campani sarebbe la terza consecutiva, si parlerebbe comunque di una bellissima impresa soprattutto per come ad un certo punto si era messo il campionato.

Per Venezia invece raggiungere i playoff rappresenterebbe il minimo sindacale: non c’è dubbio alcuno che la Reyer sia stata costruita ancora una volta per entrare nelle prime otto, ma intanto il girone di andata ha già riservato una sorpresa in negativo perché la squadra non è riuscita a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, dunque ha mancato un primo obiettivo stagionale ma adesso ha la possibilità di rifarsi. Nella post season potrebbe rappresentare una mina vagante, in Eurocup invece la trasferta di Las Palmas sarà particolarmente complicata ma in gara secca i ragazzi di Neven Spahija hanno sicuramente la possibilità di fare strada nel torneo.