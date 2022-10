Diretta Scafati Verona/ Streaming video tv: incrocio tra le neopromosse! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI VERONA: INCROCIO VINTAGE!

Scafati Verona, partita in diretta dal PalaBarbuto di Napoli, si gioca alle ore 18:30 di domenica 23 ottobre: per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 assisteremo a una sfida tra le due neopromosse del torneo, un incrocio anche intrigante visto che entrambe mancano alla Serie A1 da parecchi anni. La Givova va ancora alla ricerca della prima vittoria, che naturalmente potrebbe essere psicologicamente importante: domenica scorsa è arrivato qualche passo avanti, ma il bruciante ko di Brescia in volata ha lasciato la squadra a zero punti e ovviamente è questo che conta.

A Verona invece si era partiti alla grande con la vittoria in overtime su Brindisi, ma poi sono maturate due sconfitte: la Scaligera sa di poter puntare ai playoff avendo un progetto ambizioso, ma innanzitutto deve pensare a salvarsi e ha già ricevuto un brutto colpo con l’addio di Wayne Selden, che ha fatto infuriare la società e creato non pochi problemi. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Scafati Verona; aspettandone la palla a due, facciamo qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaBarbuto di Napoli.

DIRETTA SCAFATI VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Verona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da questa stagione però il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla palla a due di Scafati Verona: la Givova come detto insegue la sua prima vittoria stagionale, sa bene che in ogni singola partita dovrà scendere sul parquet con il coltello tra i denti perché esiste una differenza con le squadre abituate a giocare in Serie A1, e la salvezza andrà conquistata centimetro dopo centimetro. Il match interno contro Verona rappresenta un’occasione, appunto magari confermando quanto di buono i campani hanno fatto vedere nella trasferta di Brescia dove, pur perdendo, Scafati ha lottato fino all’ultimo e ha sfiorato quello che sarebbe stato un grande colpo.

Verona invece, lo abbiamo detto, si trova a dover affrontare il problema Wayne Selden che chiaramente può essere destabilizzante; la squadra di fatto era stata imperniata sul suo talento, chiaramente la sconfitta maturata contro la Virtus Bologna non dipende solo ed esclusivamente da questo ma è chiaro che adesso i veneti dovranno fare quadrato e provare a innestare un nuovo elemento nel roster, allo stesso tempo amalgamando chi già c’era per provare a prendersi quelle vittorie che salvino innanzitutto la squadra, e poi facciano sperare nei playoff. Vedremo intanto come andrà questa sera al PalaBarbuto…











