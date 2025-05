DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: PARTITA PER OBIETTIVI OPPOSTI

La diretta Scafati Virtus Bologna sarà decisamente particolare nella ventinovesima e penultima giornata della Serie A di basket, perché sarà letteralmente un testa-coda con in palio tantissimo per entrambe le formazioni. L’appuntamento sarà in casa dei campani alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 4 maggio 2025, e per la Givova Scafati c’è poco da girarci attorno. In caso di sconfitta la retrocessione sarà matematica con una giornata d’anticipo, rischio che tra l’altro potrebbe concretizzarsi anche in caso di vittoria, se dagli altri campi giungessero combinazioni di risultati negative.

Video Virtus Bologna Varese (104-67)/ Sintesi e highlights: Hands non basta! (Lega A basket, 27 aprile 2025)

Padroni di casa quindi con l’acqua alla gola nella diretta Scafati Virtus Bologna, non è evidentemente l’ideale giocarsi così tanto in una partita contro una corazzata del basket italiano come la Virtus Segafredo Bologna, che dal canto suo ha bisogno di vincere perché deve ancora definire quale sarà il suo piazzamento nella griglia dei playoff – la classifica è talmente corta che può bastare poco per determinare differenze anche molto significative. Insomma, attenzione alla posta in palio altissima nella diretta Scafati Virtus Bologna…

DIRETTA/ Virtus Bologna Varese (risultato finale 104-67): successo emiliano! (basket A1, 27 aprile 2025)

SCAFATI VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Scafati Virtus Bologna in tv sarà in realtà la diretta streaming video in esclusiva su Dazn per gli abbonati, unico modo per seguire l’incontro se non andrete al PalaMangano.

DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: DUE STAGIONI COMPLETAMENTE DIVERSE

Dopo quanto abbiamo già avuto modo di evidenziare, la diretta Scafati Virtus Bologna metterà di fronte due squadre che hanno vissuto stagioni radicalmente opposte. La sconfitta contro Treviso nella scorsa giornata rischia di pesare come un macigno peri campani, perché ovviamente il compito si annuncia assai più difficile contro la Virtus Bologna. D’altronde, in un campionato con soli sei successi a fronte di ben ventidue sconfitte, è inevitabile essere sull’orlo della retrocessione: c’è stato poco da salvare nella stagione di Scafati, anche se ovviamente sarà un dovere provarci finché la matematica non avrà emesso la sentenza.

DIRETTA/ Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 62-86): gara senza storie (19 aprile 2025)

La Virtus Bologna arriva invece dalla nettissima e facile vittoria di domenica scorsa contro Varese, un momento di grande serenità in un campionato molto combattuto, come dimostra il bilancio di 21-7. Il primo posto è nel mirino, però attenzione perché il rendimento in trasferta non è stato esaltante finora (8-6): la Virtus Bologna lontana da casa spesso ha mostrato crepe, che sarebbe doveroso evitare almeno contro l’ultima in classifica, per non complicare l’avvicinamento ai playoff scudetto. Vietato sbagliare per entrambe nella diretta Scafati Virtus Bologna!