DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: parola a Stefano Sacripanti

DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: PARLA SACRIPANTI

Mentre aspettiamo il via alla diretta di Scafati Virtus Bologna, possiamo rileggere le parole di coach Stefano Sacripanti al termine della bella vittoria esterna della sua Givova Scafati a Pesaro domenica sera: “C’è grande soddisfazione, perché veniamo da un periodo difficile, in una lotta salvezza che si sta allargando a sempre più squadre e ciò ci rende consapevoli del fatto che ogni partita è fondamentale. I due successi di fila contro Brindisi e Pesaro ci hanno regalato punti importanti. Oggi all’intervallo eravamo sotto di sei punti, ma avevamo fatto la nostra parte. Abbiamo avuto qualche problema nella gestione falli di Thompson ed abbiamo sparacchiato da tre punti a campo aperto nei primi due quarti, per cui all’intervallo ero moderatamente sereno, perché sapevo che la potevamo aggiustare”.

DIRETTA/ Virtus Bologna Trento (risultato finale 96-80): mai stata storia

Il secondo tempo naturalmente ha fatto felice coach Sacripanti, che ha commentato così terzo e quarto periodo: “Siamo stati più bravi in difesa, ponendoci davanti al post basso e gestendo meglio il pick and roll, facendo cambi sistematici. I ragazzi sono stati bravi ad eseguire tutto bene. Non posso che applaudire Logan quando, dopo aver sbagliato tre tiri aperti nei primi due quarti, negli altri due quarti come un indemoniato si è alzato ed ha segnato con l’uomo addosso. Mi è piaciuto molto Thompson, soprattutto nella gestione degli ultimi falli”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 89-84): le V Nere rimontano!

SCAFATI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Virtus Bologna non sarà disponibile, dal momento che non è tra le partite trasmesse in questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Scafati Virtus Bologna, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 81-89): vittoria partenopea

DSCAFATI VIRTUS BOLOGNA: SCARIOLO TEME PASSI FALSI!

Scafati Virtus Bologna, in diretta naturalmente dalla Beta Ricambi Arena, cioè il PalaMangano della città campana, si gioca con palla a due fissata per le ore 20.00 di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, come partita della ventisettesima giornata della Serie A di basket, che si disputa in turno infrasettimanale. Dando uno sguardo alla classifica, si capisce subito che la diretta di Scafati Virtus Bologna sulla carta non dovrebbe avere storia, con appena 20 punti in classifica per la Givova Scafati e invece esattamente il doppio per la Virtus Segafredo Bologna, che è capolista con 40 punti.

Nella scorsa giornata, Scafati ha colto un successo di fondamentale importanza andando a vincere sul campo di Pesaro raccogliendo due punti che potrebbero essere davvero preziosi per l’inseguimento alla salvezza. Per la Virtus Bologna invece domenica c’è stata una vittoria casalinga contro Trento e l’obiettivo naturalmente è quello di difendere il primo posto dall’assalto di Milano. Obiettivi diversi e una formazione teoricamente nettamente favorita: nella diretta di Scafati Virtus Bologna tutto andrà secondo le previsioni della vigilia?

DIRETTA SCAFATI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Virtus Bologna offrirà dunque un esame molto impegnativo per i padroni di casa campani, che però sono in buona forma ultimamente e giocheranno avendo poco da perdere. Coach Stefano Sacripanti arriva da un bel successo a Pesaro, campo dove la Givova Scafati si è esaltata nell’ultimo quarto da 23-33 per andare a vincere 79-86 con una bellissima prestazione di squadra, nobilitata da ben cinque giocatori in doppia cifra, altro dato molto interessante circa il buon periodo vissuto da Scafati.

Dall’altra parte, la Virtus Bologna si è messa alle spalle una lunga stagione in Eurolega, tutto sommato abbastanza positiva anche se chiusini calando e quindi con i sogni di gloria che tali sono rimasti. In campionato c’è invece da difendere il prezioso primo posto, domenica è stato fatto un ulteriore passo avanti grazie al successo casalingo contro Trento, partita nella quale coach Sergio Scariolo avrà apprezzato soprattutto il fatto di aver avuto ben sette giocatori in doppia cifra. Adesso però dobbiamo scoprire cosa accadrà nella diretta di Scafati Virtus Bologna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA