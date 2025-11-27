Diretta Scandicci Alba Blaj streaming video tv: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley, oggi 27 novembre 2025

DIRETTA SCANDICCI ALBA BLAJ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Scandicci Alba Blaj si completa la prima giornata di Champions League, la Savino Del Bene è ormai stabilmente fra le big del panorama internazionale del volley femminile, il secondo impegno nel girone A sarà mercoledì prossimo sul campo del Le Cannet in Francia, poi si passerà al nuovo anno e l’8 gennaio 2026 ci sarà la prima delle due sfide contro il Vakifbank, che arriverà a Firenze. Il ritorno a Istanbul sarà invece il 4 febbraio prossimo, nella sesta e ultima giornata del gruppo.

Quanto invece all’avversaria di stasera, l’Alba-Blaj è ormai da molti anni formazione di riferimento in Romania e in realtà ha vissuto anche momenti di gloria in campo internazionale, su tutte le finale della Champions League 2018, persa proprio contro il Vakifbank. Sono passati non così tanti anni, però adesso le rumene non dovrebbero essere all’altezza di turche e toscane: per avere le prime indicazioni concrete sarà però meglio cedere la parola a Firenze con il via alla diretta Scandicci Alba Blaj! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCANDICCI ALBA BLAJ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In questi giorni gli appassionati più attenti lo avranno ben capito, ma essendo alla prima giornata di Champions League urge ripetere in occasione della diretta Scandicci Alba Blaj che si possono seguire le partite su DAZN e (tre incontri per turno) Sky Sport, compresa la diretta streaming video, sempre su abbonamento.

SCANDICCI ALBA BLAJ: IL DEBUTTO DELLE TOSCANE

Per completare i tre giorni in compagnia della prima giornata della nuova Champions League di pallavolo femminile manca ancora la diretta Scandicci Alba Blaj, l’ultima partita delle nostre quattro rappresentanti, che ci darà appuntamento alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 27 novembre 2025, per il girone A dal palazzo Wanny di Firenze.

La Savino Del Bene Scandicci è reduce dalla finale della scorsa stagione, il bellissimo derby contro Conegliano: mancò quindi l’ultima gioia per le toscane, che però furono autrici di un cammino meraviglioso, sfatando anche il “tabù” dei quarti di finale, che erano stati lo scoglio insuperabile per Scandicci nelle sue precedenti quattro partecipazioni in Champions League.

Il primo obiettivo della nuova stagione sarà ovviamente il primo posto nel girone, per garantirsi l’accesso immediato ai quarti: le rumene del CS Volei Alba Blaj non dovrebbero essere l’ostacolo più impegnativo, ma proprio per questo motivo sarà fondamentale cominciare il cammino con un successo pieno, perché ogni punto potrebbe fare la differenza.

La principale rivale dovrebbe essere il Vakifbank Istanbul, completare il girone ci saranno le francesi del Volero Le Cannet, intanto per tornare ad assaggiare l’aria di Champions League la diretta Scandicci Alba Blaj potrebbe essere l’occasione ideale. I valori tecnici sorridono alla Savino Del Bene, sul campo bisognerà mettere in pratica il pronostico…

DIRETTA SCANDICCI ALBA BLAJ: PER INIZIARE CON IL PIEDE GIUSTO

I favori del pronostico sono chiari nella diretta Scandicci Alba Blaj per le vice-campionesse d’Europa in carica, che nelle ultime sette stagioni sono entrate per cinque volte fra le migliori otto d’Europa in Champions League, mentre nei due anni in cui non hanno partecipato alla Coppa maggiore ci sono stati due trionfi per Scandicci, che si era presa la Challenge Cup nel 2022 per poi conquistare la Coppa Cev dodici mesi più tardi. Per le toscane vale quanto detto per il Vero Volley: il grande problema è Conegliano, che ad esempio tiene ancora la Savino Del Bene a secco di trofei italiani.

Ci si penserà più avanti, per il momento con la diretta Scandicci Alba Blaj si apre la fase a gironi, nella quale come detto è prevedibile un duello con il Vakifbank per prendersi il primo posto ed evitare la trappola dei playoff. Ad infondere fiducia c’è naturalmente il meraviglioso 3-0 nella semifinale del maggio scorso proprio contro le turche di Giovanni Guidetti, un precedente che tornerà molto utile quando ci sarà da affrontare le turche. Prima però sarà fondamentale non lasciare punti per strada nelle partite potenzialmente più facili, come quella di stasera…