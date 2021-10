Diretta Scandicci Bergamo/ Streaming video Rai: a caccia di vittorie (volley)

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO: PADRONE DI CASA FAVORITE

Scandicci Bergamo, in diretta dal Palazzetto dello Sport di Scandicci (Firenze), si giocherà questa sera, sabato 16 ottobre 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 per la seconda giornata della Serie A1 di volley, il massimo campionato di pallavolo femminile che dopo la grande gioia dell’Europeo vinto dalla nostra Nazionale naturalmente ha ancora più fascino e catalizza la nostra attenzione da tenere alta durante la stagione, con partite di sicuro interesse quali la diretta di Scandicci Bergamo.

La Savino Del Bene Scandicci è sicuramente una formazione ambiziosa, ma dovrà rilanciarsi dopo la doccia gelata di domenica scorsa, quando le toscane hanno perso per 3-0 in casa di Casalmaggiore in una partita che per la Savino Del Bene ha portato pure un’altra brutta notizia, cioè l’infortunio di Ofelia Malinov. A Scandicci però oggi le padrone di casa sono favorite contro il Volley Bergamo 1991, che domenica scorsa ha perso in casa contro Trento: le orobiche sapranno fare il colpaccio oppure Scandicci Bergamo finirà rispettando le previsioni?

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Scandicci Bergamo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Scandicci Bergamo, dobbiamo dunque evidenziare che la partenza in Serie A1 è stata deludente per entrambe le formazioni, anche se le ambizioni stagionali sono ben diverse. La Savino Del Bene Scandicci è infatti una delle big, ma deve fare i conti con la sfortuna, che ad esempio aveva messo fuori causa già prima dell’inizio del campionato Pietrini e il libero Merlo, poi mister Barbolini ha perso anche Malinov nel corso della partita persa domenica scorsa in casa di Casalmaggiore, dunque Scandicci dovrà dimostrare di essere più forte di tutte le avversità.

Per Bergamo invece le stagioni migliori sono lontane, potremmo dire che per la società orobica il primo successo è già stato ottenuto presentandosi regolarmente all’inizio del campionato pur senza uno sponsor principale di riferimento per la squadra, che infatti si chiama Volley Bergamo 1991. Le ragazze di mister Giangrossi avevano vinto il primo set domenica scorsa contro Trento, ma poi sono calate alla distanza e oggi sono chiamate a un’impresa se vorranno vincere in casa di Scandicci.



